10 propostes per gaudir d'aquest cap de setmana

Mercat Born Gourmet

Barcelona. 18 i 19 de febrer

Aquest cap de setmana arriba a la plaça Pla de Palau el primer mercat gourmet de Barcelona, on els millors xefs del barri del Born oferiran l'oportunitat única de comprar de forma directa els seus productes gourmet que des de fa anys copen les seves cuines, a través dels mateixos proveïdors i pagesos que els produeixen. Impulsat per l’associació Barcelona Born Gourmet, el mercat es publicita com un espai on adquirir productes de pagesos i proveïdors que normalment es reparteixen directament als restaurants i que són difícils de comprar de manera oberta.

Mercat Medieval Vila d'Arbeca

Arbeca. 18 i 19 de febrer

La Vila d'Arbeca celebra el seu primer Mercat Medieval. Hi haurà personatges fantàstics, animacions de l'època, espectacles de foc, tendes d'artesania, a més d'un ampli programa que inclou actes per a tots els públics: des de contacontes fins a concerts, passant per espectacles de dansa, de joglars, cercaviles, etc.

On the Garage

Barcelona. 19 de febrer

Torna aquest mercat de segona mà, que se celebra el tercer cap de setmana de cada mes als 2.500 metres quadrats de l’emblemàtic local del Poblenou barceloní l’Ovella Negra. On the Garage pretén assemblar-se els 'garage sales' nord-americans, on es troben tota mena d’objectes de segona mà.

Festa dels Traginers de Balsareny

Balsareny. Fins al 19 de febrer

A Balsareny dediquen una gran festa als antics traginers, una celebració que omple els carrers de la vila durant tres dies. Podem trobar-hi des de desfilades de cavalleries i benediccions dels animals a la plaça de l’Església fins a l’actuació dels Dansaires dels Pastorets de Balsareny i un correfoc amb espectacle piromusical. En aquests actes tradicionals s’hi sumen la Torrada del Traginer, un esmorzar a base de cigrons i llesques de pa torrat amb botifarra, demostracions de ferrada i esquilada del bestiar i d’elaboració artesana del porc, un concurs de fotografia i un mercat centrat en la figura del traginer on podeu trobar diferents productes artesanals.

Enotast d'hivern

Alella (Maresme). 18 de febrer

L’ Enotast és un cicle de trobades mensuals d’una hora per parlar sobre els vins de la DO Alella i tastar-los. En cada sessió es tasten dos vins adients a cada època de l’any, que s’acompanyen amb els productes gastronòmics de temporada que més s’ajusten als vins. El tast d'aquest dissabte, estarà dinamitzat per Arnau Marco, un reconegut i premiat sommelier que s’ha encarregat durant sis anys de la carta de vins del restaurant El Racó d’en Cesc de Barcelona.

Mercat de la terra

Barcelona. 18 de febrer

El Mercat de la Terra Slow Food congregarà novament el dissabte de 10 a 16 h, com sempre al Parc de les Tres Xemeneies, un bon grapat de productors de proximitat. Delícies gastronòmiques i ambient de barri per passar un matí ben entretingut.

Olotx2

Olot (Garrotxa). Del 17 al 19 de febrer

Durant aquest cap de setmana Olot ofereix descomptes, promocions i activitats gratuïtes amb la intenció de promocionar Olot i la Garrotxa com a destinació turística i comercial de qualitat. Durant tres dies, que celebra Olotx2, una trentena d’allotjaments de la zona posaran a la venda un bon grapat de places per a aquests dies de febrer. En l’àmbit gastronòmic, diversos restaurants d’Olot també s’han unit a la jornada i també ho ha fet la cultura, amb concerts i actuacions gratuïtes i amb visites i entrades a meitat de preu.

Open de la Vall Fosca

La Pobla de Segur (Pallars Jussà). 18 de febrer

L’ Open de la Vall Fosca és una travessa internacional d’esquí-alpinisme. Els dorsals es podran adquirir a la tarda del divendres o el dissabte, una estona abans de l’inici de la cursa, que serà a les 9 h. Com en les anteriors edicions, es farà un itinerari inèdit, al voltant dels 1.600 metres de desnivell, tot buscant racons de la vall que facin gaudir d’allò més de la zona, l’entorn i l’esquí alpinisme.

Carnaval de Solsona

Solsona. 18 de febrer

El Carnaval de Solsona és un dels més tradicionals i amb més personalitat del país. Abans de la Guerra Civil ja se celebrava. Les activitats comencen dissabte 18 amb la "posada de les bates". Són bruses com les que duien els antics tractants de bestiar a principis del segle XX. Cada comparsa té la seva amb el seu color; els membres se la posen el primer dia de Carnaval i no se la treuen fins que acaba. Hi participen més de 60 comparses, que poden ser locals o dels municipis de la rodalia.

Festa del Brut i la Bruta de Torà

Torà (Segarra). 17 i 18 de febrer

La Festa del Brut i la Bruta de Torà té l’origen el 1750, quan se celebrava la Festa de la Llordera coincidint amb el Dijous Gras. Se celebra el cap de setmana anterior a Carnaval i els seus protagonistes –el Brut, la Bruta, el Bonic i la Bonica–, ara interpretats amb gegants, ballen pels carrers de la vila.