Construir un robot durant les vacances

Per fi ha arribat el moment que tants nens i nenes esperaven. Els campus d’estiu han deixat de ser sinònim d’hores d’esport a l’aire lliure i banys interminables a la piscina. Actualment molts infants i joves ja poden optar per una nova modalitat de casal en què no és necessària l’exposició al sol ni a les gimcanes d’obstacles: els tecnocampus, on poden delectar-se durant hores creant tota mena de robots i programant videojocs com si fossin a Silicon Valley. En definitiva, un nou paradís a la terra per a aquells que se senten més còmodes entre equacions científiques que no pas entre pilotes de voleibol.

Tot un target que ha sabut aprofitar molt bé l’empresa catalana ClauTIC, que des de fa cinc anys organitza un campus d’estiu a La Salle Campus Barcelona per a nens i joves d’entre 7 i 17 anys. Es tracta de cursos setmanals, que tenen un preu d’uns 200 euros, en els quals els alumnes poden escollir entre el muntatge de robots o la creació de videojocs. Sempre acompanyats per monitors amb formacions tècniques, els nens es divideixen per edats. El grup de petits, que va dels 7 als 12 anys, té com a temàtica aquest any el Far West. A partir del muntatge de robots -fets amb peces de Lego- han de generar un duel de pistolers robòtics, construir un tren que funcioni sobre una via o recollir or utilitzant sensors. En el cas dels videojocs, els alumnes aprenen a través del programa de creació Scratch. Una bona base per quan vagin al grup dels grans, amb joves d’entre 12 i 17 anys, on aprenen amb l’avançat Unity. D’altra banda, els d’edat superior que opten per la robòtica s’han de dedicar tota la setmana a construir un robot amb el sistema Vex IQ. L’últim dia el robot ha de participar en un concurs final, al qual els pares poden anar d’espectadors.

“Per a nosaltres el treball en equip és molt important i cada dia fem que tots els membres canviïn de rol”, explica Marc Gálvez, creador, juntament amb Marta Salas, de l’empresa ClauTIC. Concretament, els rols són el d’enginyer, ajudant d’enginyer, programador i comunicador. Aquest últim càrrec és una novetat d’aquest any. “Creiem que és molt important saber comunicar com va la creació del robot a través de les xarxes i el blog de l’equip”, comenta Gálvez.

Nens amb visió de futur

Avui a l’Alfredo, un nen molt espavilat de 12 anys, li ha tocat ser l’enginyer del grup. Sense deixar de regirar el robot, explica entusiasmat la quantitat de coses que està aprenent sobre els sensors i la robòtica. “Si estàs acostumat al Lego Mindstorm, el Vex IQ no és tan complicat”, afegeix el seu company Víctor, d’11 anys, a qui li ha tocat ser el comunicador del grup. Un rol que no sol ser el que més agrada però que els petits científics es prenen amb molta professionalitat. “A mi m’agrada més ser programador, perquè ja tinc força experiència programant codis”, exclama l’Ander, de 14 anys.

N’hi ha prou donant una simple ullada a l’aula per adonar-se que els nens són clara majoria. I les poques excepcions femenines són d’edats més avançades. És el cas de la Berta, que té 14 anys i és el primer any que participa en aquest curs. “Al principi estava molt nerviosa perquè em pensava que seria un ambient molt masculí i competitiu”, explica la noia, que aviat es va adonar que entre els alumnes es feien moltes bromes i era un entorn relaxat. “M’agradaria ser biotecnòloga o enginyera biomèdica, però ara de moment estic descobrint tot aquest món”, afegeix entusiasmada. De fet, segons Marc Gálvez, molts dels participants ja tenen clar que de grans volen dedicar-se a carreres científiques. “Sobretot els del grup de més edat”, matisa. Molts queden tan contents que fins i tot s’apunten als cursos tecnològics que l’empresa organitza durant la resta de l’any.

Des que s’ha descobert l’èxit que tenen aquest tipus de tecnocampus entre els petits, no han sigut poques les escoles i acadèmies que s’han sumat a oferir propostes semblants. És el cas del casal tecnològic EduKbits, amb seu a Figueres. Creat fa dos anys per Dolors Casellas i Jaume Pujol, EduKbits és una iniciativa pedagògica que, tal com anuncien els seus impulsors, vol formar la pròxima generació en l’ús expert i creatiu de la tecnologia. Per això organitzen, durant els mesos d’estiu, cursos d’una setmana que, per poc més de 100 euros, ensenyen als més petits temàtiques com la robòtica, la realitat virtual, el Minecraft i el Lego, entre d’altres. D’altra banda, per 400 euros també ofereixen una estada en una casa de colònies a l’Alt Empordà, on durant una setmana intensa els més petits aprenen les mateixes temàtiques, alhora que ho combinen amb diferents activitats a l’aire lliure, com el pilotatge de drons, gimcanes tecnològiques, conducció d’ overboards i tallers d’astronomia. “A part de la tecnologia, també treballem competències i habilitats personals, com la creativitat, el treball en equip, la comunicació i el lideratge”, explica Dolors Casellas, que resumeix la metodologia d’aprenentatge del centre amb el que ells anomenen “les quatre C”: connectar, construir, contemplar i continuar. Unes fases que amaguen una cinquena línia de treball: la col·laboració.

Encara que amb un preu més elevat, els qui busquen combinar els coneixements tècnics amb aprendre anglès es poden decantar per cursos com el de l’empresa English Summer, que s’ha aliat amb l’equip de Dynamind: Ments Dinàmiques. Junts ofereixen un campament tecnològic d’una setmana a la localitat de Prades, en el qual durant els matins els alumnes estudien tres hores d’anglès i a les tardes es dediquen a construir el seu propi robot, que ha d’afrontar uns quants reptes. Segons els organitzadors, són unes jornades en les quals s’incita els joves a estructurar el pensament lògic, alhora que es potencia la seva creativitat. Això sí, també tenen una estona per anar a la piscina.

Colònies tecnològiques als Estats Units

Si es controla l’anglès i la butxaca ho permet, sempre es pot optar per agafar una avió i travessar l’Atlàntic per aprendre els secrets de les noves tecnologies. Als Estats Units hi ha el reconegut iD Tech, un dels tecnocampus amb més renom, adreçat a nens i joves de 6 a 18 anys. El millor de tot és que aquest campus, que existeix des de fa quinze anys i que l’estiu passat va rebre més de cinquanta mil alumnes de diversos països, es du a terme en algunes de les millors universitats del món, com la Universitat de Stanford, l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i l’Institut Tecnològic de Califòrnia (Caltech). Per als més valents també hi ha programes especials a Dubai i Hong Kong. Es tracta de cursos d’una setmana -com a mínim- en què s’aprenen temàtiques tan variades com la codificació, la creació de videojocs, l’enginyeria robòtica, la creació de pàgines web i el modelatge i la impressió en 3D, entre d’altres. També s’ofereix un programa especial per a noies d’entre 10 i 15 anys anomenat Alexa Café, que té com a objectiu empoderar i promocionar la pròxima generació de dones científiques. Una assignatura encara pendent en escoles i universitats, i segurament més necessària que mai.