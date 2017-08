David Bagés: “Fer castells amb la família uneix i reforça valors”

Aquest dissabte David Bagés i el seu fill d’11 anys, Guifré, havien d’intentar fer un 3 de 9, un 4 de 9 i un 2 de 8, i qui sap si altres castells. És la festa major de Gràcia i ells dos, com la dona i la filla, formen part de la colla Castellers de la Vila de Gràcia, avui una de les deu millors colles del panorama casteller. Però, com que pràcticament tots els actes de les festes s’han suspès pels atemptats, enguany no tindran la seva diada. En tot cas, parlem amb l’actor del que, per a ell, és més que una afició. “Ser casteller és tot l’any de dedicació, de preparació per a la temporada, per a les festes, però és també i sobretot una gran manera de socialitzar, de fer família, la pròpia i la de la colla. És compartir, són valors, és feina i és gaudi, molta feina i grans moments de felicitat”. Per a David Bagés no hi ha estiu, si per això s’entén descansar. Hi ha teatre i hi ha castells.

DE NEN A NEN

David Bagés ha estat tota la vida casteller. “Tenia uns 13 anys i ja era dels Xiquets de Reus, des de la fundació de la colla. Quan vaig venir a estudiar a Barcelona, a l’Institut del Teatre, ho vaig deixar, però l’afició no va minvar. Sempre he sigut dels que, si puc, no deixo d’anar a veure una diada. Fa uns deu anys, l’Alma i jo vam veure que al nostre fill gran, el Guifré, els castells li agradaven. Vam decidir fer-nos dels Castellers de la Vila de Gràcia, perquè ens hi sentíem identificats i per proximitat amb casa nostra. Als quatre anys, el Guifré ja pujava. Hi té una autèntica passió, mai no l’hem forçat. De fet, fa anys, si el vèiem nerviós o preocupat, sempre li dèiem que només ho havia de fer si volia. La nostra filla, Ona, que té cinc anys i mig, també forma part de la colla, però no ha volgut pujar mai. Pots motivar, però no forçar-ho. Els castells són per gaudir-ne. Avui el Guifré és l’enxaneta i, sobretot, és un autèntic expert, em dona consells i em fa reflexions. Em sobrepassa en molt”.

ELS VALORS

L’actor ens dona una foto amb el Guifré, vestits amb el blau dels de la Vila de Gràcia, amb l’alegria d’una fita aconseguida. “Fer castells amb la família és espectacular: uneix molt i reforça valors. Comparteixes reptes i responsabilitats, en parles, de vegades massa, i decideixes en comú”. A David Bagés, en tot cas, és la part dels valors el que més li interessa: “Des del punt de vista antropològic, ser casteller és conviure amb persones de totes les edats i condicions. Aprens solidaritat -tothom s’uneix per assolir una fita comuna-, guanyes confiança en els altres, altruisme -ho fas tot perquè els altres s’ho passin bé-, reforces el compromís social, aprens a escoltar tothom i els principis castellers de força, equilibri, valor i seny els portes tota la vida”.

COM AL TEATRE

David Bagés, que estarà tot el mes d’octubre al Club Capitol de Barcelona fent El test, assegura que les fites castelleres tenen molt a veure amb el teatre: “La part d’espectacle és molt semblant a la del teatre. El dia abans tens nervis, dorms poc i malament, has de fer exercicis previs de respiració. Però quan ets a dalt ja només penses en el que fas, arribar i fer-ho tan bé com puguis. Quan aconsegueixes la fita, la felicitat també és indescriptible”.