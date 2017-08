Quin preu posaríeu als vostres capricis?

Petble

Si passeu hores fora de casa i voleu saber com està el vostre animal de companyia i què fa mentre no sou al domicili, Petble és un giny que us encantarà. És un penjoll que haureu de posar a l’animal i que s’encarregarà d’analitzar els seus moviments durant el dia. També inclou una menjadora que indica la quantitat que menja. Des de 254 €.

Honeywell Lyric W1

Honeywell amplia la seva gamma domòtica amb un detector de fuites d’aigua amb alarma directa al mòbil. És una petita capsa que compta amb una sonda capaç d’alertar quan es produeix una fuita d’aigua, per exemple al desguàs defectuós d’una rentadora. 99 €

Access’Steam

Un gadget ideat per Rowenta per poder tenir sempre a punt la roba que ens volem posar en cada moment. Es tracta d’un raspall de vapor que permet eliminar arrugues, desodorar i desinfectar tota mena de teixits en un moment. 45 €

Nums

Si sovint trobes a faltar el teclat numèric al teu ordinador portàtil, Nums és la solució. És una espècie d’adhesiu per convertir el trackpad del portàtil en un teclat numèric. A més, permet obrir diferents aplicacions ràpidament gràcies als gestos que fas amb les mans. Costarà uns 32 €.

Ten Fold Houses

La companyia Ten Fold ha dissenyat una casa que es pot transportar amb un remolc i que es desplega de manera automàtica en 8 minuts, com si fos una tenda de campanya. Per a finals d’any ja podrien començar a acceptar reserves d’aquestes cases semimòbils a partir d’un preu d’uns 112.000 €.