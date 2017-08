Solucions per treure rendiment al temps lliure

Beeline

Un petit giny per adaptar al manillar de la bici i que vol cobrir la clàssica funció de brúixola però aprofitant els avantatges de les noves tecnologies. Només cal fixar el destí a l’apli del gadget i seguir les indicacions. 115 €.

Lampix

Una làmpara que, a més de proporcionar llum, converteix qualsevol superfície en una pantalla intel·ligent gràcies a la realitat augmentada. Funciona com un projector amb funció tàctil i a través d’una connexió wifi pot enviar jocs o documents directament des del mòbil o l’ordinador fins al llum i aquest els projecta sobre la superfície que es vulgui. Hauria de sortir a la venda aquesta tardor per uns 255€.

Freecast

La manera més econòmica de transmetre vídeo en directe i d’alta qualitat. Aquest compacte i portable sistema de transmissió de vídeo en directe sense fil és una gran opció tant per a realitzadors principiants com per a professionals, ja que permet fer una transmissió des de qualsevol càmera d’alta definició. Des de 340 €.

Mindset

Uns auriculars que potencien la concentració. Disposen de 5 sensors EEG, capaços de mesurar la nostra activitat cerebral, de manera que poden detectar quan reduïm la nostra concentració i deixem d’estar centrats en el que estem fent. En aquest cas, envien una alerta sonora que ens induirà a tornar a la feina. Però també poden detectar els processos que provoquen més cansament i recomanar fer un descans. Accepten preordres de compra. 240 €.

EcoTerra

Ecoxgear presenta uns altaveus a prova d’aigua per guardar i protegir els nostres reproductors. De fet, és un reproductor de música portàtil que podem connectar al mòbil. Té una carcassa dissenyada per protegir l’aparell davant les inclemències del temps, ja que és resistent a l’aigua. De fet, si cau a la piscina flota. 150 €.