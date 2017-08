Ulleres de sol: un objecte de desig en plena expansió

540x306 Un model d'ulleres d'Alfred Kerbs / ALFRED KERBS Un model d'ulleres d'Alfred Kerbs / ALFRED KERBS

Alfred Kerbs, un exercici d'estètica urbana

Moltes cares i múltiples personalitats. Així es resumeix la filosofia d’Alfred Kerbs, una marca d’ulleres de sol creada el 2013 que destil·la estil i elegància. Al darrere no hi ha ningú amb aquest nom, sinó un equip multidisciplinari que vol acostar el disseny d’ulleres al de moda. Així s’expliquen les seves campanyes, que advoquen per una estètica atemporal, una personalitat forta i una bellesa única. Alfred Kerbs potencia la individualitat amb ulleres de sol dissenyades a Barcelona i produïdes artesanalment a Itàlia. Una aposta urbana i contemporània que reconeix la influència d’icones de la moda com Rei Kawakubo, Raf Simons i J.W. Anderson, i que té en la seva exquisida paleta de colors un dels seus punts forts.

540x306 Les ulleres de fusta de Woody's / WOODY'S Les ulleres de fusta de Woody's / WOODY'S

Woody's, màxima fidelitat a la fusta

L’afició de Josep Dosta pel wakeskate -fer surf sobre onades amb una planxa de fusta- va ser la inspiració per crear Woody’s, una marca d’ulleres de sol amb una peculiaritat: totes les muntures són de fusta laminada i tintada. Amb un lustre al mercat i presència internacional, les Woody’s busquen nous camins estilístics per explorar. Un exemple són aquestes noves ulleres de fusta i metall que recorden les Moscot, les mítiques ulleres rodones made in New York que van popularitzar Truman Capote, John Lennon i Woody Allen, entre d’altres.

540x306 L'esperit trencador de Kaleos / KALEOS L'esperit trencador de Kaleos / KALEOS

Kaleos, esperit trencador i una bona visió comercial

A Joan Gassó -net del fundador de GAES-, la passió per les ulleres li ve de família. Però la seva visió era molt més transgressora. Tant, que necessitava un espai propi. Per això fa tres anys va aliar-se amb Claudia Brotons per llançar Kaleos, una marca d’ulleres que no busca clients convencionals, sinó gent amb actitud i temperament. Clients que saben que les seves ulleres diuen molt d’un mateix. De fet, aquest és el leitmotiv d’una empresa que dissenya a Barcelona -la fantàstica col·lecció d’aquest estiu està inspirada en l’estètica nord-americana dels anys setanta i enamoraria Tilda Swinton-, treballa amb proveïdors italians i engalzen a mà a la Xina. El resultat? Presència en més de 20 països (Austràlia inclosa) i una previsió de facturació per al 2017 que supera els 2 milions d’euros.

540x306 L'aire retro de les ulleres Munich / MUNICH L'aire retro de les ulleres Munich / MUNICH

Munich, del calçat esportiu a les ulleres retro

Les grans marques esportives, com ara Nike i Adidas, no han volgut deixar escapar el pastís de les ulleres de sol, un accessori imprescindible tant a l’estiu com a l’hivern. Tot i que alguns models són més tècnics i estan dissenyats per practicar esports a l’aire lliure, la gran majoria busquen respondre a les necessitats d’un estil de vida urbà. Aquest és el nínxol de mercat on vol situar-se la marca de calçat esportiu Munich. De la mà d’Òptica Universitària -que les ven en exclusiva a través del seu canal multimarca-, ha llançat aquest estiu dos models unisex de marcada estètica retro, tant per la muntura metàl·lica com per les lents arrodonides (i amb vidres antireflectors, alguns amb efecte mirall).

540x306 Els colors llampants de kypers / KYPERS Els colors llampants de kypers / KYPERS

Palens, les primeres ulleres de fusta ara es vesteixen amb denim

Moltes bandes de rock que avui dia encara sonen per Spotify van començar al garatge de casa. També algunes de les empreses informàtiques més importants de Silicon Valley. Del mateix origen tenaç i humil poden presumir les Palens, les primeres ulleres amb muntura de fusta. Sense pretendre-ho, Oscar Palencia -un noi del Maresme aficionat al surf- va marcar tendència i allò que va començar com un hobby d’estiu, sis anys després s’ha convertit en una marca consolidada. A les exitoses ulleres van seguir-les els rellotges amb esfera de fusta i aquest mateix any han llançat l’original sèrie Denim: ulleres amb esquelet de fusta però forrades amb teixit de texà reciclat. I és que si alguna cosa motiva Palencia i el seu equip és el respecte pel medi ambient i la producció local.

540x306 El model denim de Palens / PALENS El model denim de Palens / PALENS

Kypers, de bracet amb Gerard Piqué i amb 'packaging' premiat

El 2014 Jordi Cabanas i Emilio Palay també van apuntar-se al carro de les ulleres de sol low cost de colors llampants i branques intercanviables. Així naixia Kypers, una marca que es va disparar quan el futbolista Gerard Piqué es va convertir en accionista (i també en l’atractiu reclam publicitari de les seves pantalles fluor i siluetes minimal estil Matrix ). Pel camí, Kypers ha augmentat la relació qualitat-preu, ha dissenyat més models -per a home, dona i nens- i ha traçat un ambiciós pla d’expansió internacional. I com que els detalls importen, cal ressaltar-ne el packaging, un bonic disseny tubular de Bestiola Studio que va emportar-se una medalla d’or als prestigiosos premis Pentawards 2015.

540x306 Les ulleres Northweek ens traslladen a l'estil de vida californià / NORTHWEEK Les ulleres Northweek ens traslladen a l'estil de vida californià / NORTHWEEK

Northweek, els prínceps del 'low cost' i la personalització

Ulleres de sol de colors 100% personalitzables, unisex, a preus molt ajustats i de venda exclusiva per internet. Amb aquestes premisses, el 2013 van sorgir dos projectes semblants: Hawkers, a Alacant, i Northweek, en un poble del Maresme. Héctor Rey i Àlex Huertas -dos estudiants preuniversitaris amb esperit emprenedor- ho van petar. Literalment. Tant, que Hawkers -que, tot sigui dit, encara ho va petar més- els va comprar el 70% de les accions l’abril del 2016. Amb la injecció de capital, Northweek encara s’ha fet més gran. El seu quarter general continua establert a Catalunya, des d’on es pilota el desembarcament offline d’una marca que s’ha convertit en el satèl·lit més gamberro de la matriu valenciana. A part de les ulleres estàndard i les personalitzables, també tenen edicions limitades en col·laboració amb els motoristes Pol Espargaró i Àlex Márquez. I tot això sense perdre de vista l’estil de vida californià.

540x306 Les ulleres d'Etnia / ETNIA Les ulleres d'Etnia / ETNIA

Etnia Barcelona, amor a l'art, el bon disseny i la màxima qualitat

A finals dels 90, David Pellicer es va incorporar a l’empresa d’ulleres familiar. Veni, vidi, vici. Ell va reinventar el llegat del seu avi i va convertir-lo en Etnia Barcelona, una marca global que té en la capital catalana una de les seves fonts d’inspiració. Etnia és sinònim de disseny exquisit i alta qualitat, sobretot per les lents de cristall mineral pur que proporcionen una visió molt nítida i màxima protecció ocular. També és una marca estretament lligada a l’art gràcies a les col·laboracions amb fotògrafs de prestigi com Akari i Steve McCurry, i a les magnífiques col·leccions càpsula inspirades en icones com Yves Klein i Basquiat. La campanya d’aquest estiu és una picada d’ullet al surrealisme de Dalí, en què conviuen les ulleres de sol amb muntures de colors amb unes altres d’estil més clàssic.