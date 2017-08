‘Estiu 1993’ comença el camí cap als Oscars

Estiu 1993 està a punt d’iniciar l’ascensió cap a l’Olimp cinematogràfic. La pel·lícula de Carla Simón va ser preseleccionada ahir per competir als Oscars en la categoria de millor film de parla no anglesa. Per poder viatjar fins a Hollywood, però, Estiu 1993 haurà de vèncer abans les dues altres pel·lícules que formen part de la preselecció d’Espanya per als premis nord-americans: Abracadabra,la comèdia fantàstica de Paco Berger protagonitzada per Maribel Verdú, i 1898. Los últimos de Filipinas, un film d’època dirigit per Salvador Calvo sobre les últimes colònies espanyoles a les Filipines. D’aquests tres llargmetratges, seleccionats entre els films estrenats entre l’1 d’octubre de l’any passat i el 30 de setembre d’aquest any, l’Acadèmia n’escollirà un per representar l’Estat en la pròxima edició dels premis, que aquest any celebren el seu 90è aniversari. El veredicte es donarà a conèixer el 7 de setembre.

La notícia de la preselecció va agafar ahir Simón desprevinguda al Perú, on ha anat a presentar el film al Festival de Lima. “Estic molt contenta, però crec que cal ser prudents. La cursa dels Oscars és molt llarga i complicada”, afirma la cineasta, que assegura que no s’esperava “que una pel·lícula tan petita pogués arribar fins aquí”. Protagonitzada per Laia Artigas, Paula Blanco, David Verdaguer i Bruna Cusí, Estiu 1993 relata les vivències d’una nena que, després de perdre la mare, s’instal·la a casa dels tiets i de la seva cosina. De moment, la pel·lícula és la favorita per ser la candidata final. Des de la seva estrena, el film de Simón s’ha convertit en el debut en llengua catalana més premiat. Primer va conquerir el Festival de Berlín, on va ser guardonat com a millor opera prima i va obtenir el gran premi de la Generació Kplus, i després va coronar el Festival de Màlaga, on va aconseguir la Bisnaga d’Or. El camí que ha seguit el film des d’aleshores també li ha portat altres reconeixements, com ara el guardó a millor direcció del Festival de Buenos Aires. Estrenada en sales el 30 de juny, el film ja ha aconseguit més de 80.000 espectadors arreu de l’Estat, on s’ha projectat en versió original subtitulada. La xifra indica que el film s’ha convertit en un petit fenomen: el 2014, un dels pitjors anys per al cinema en termes econòmics, el total d’espectadors en llengua original catalana va ser de 78.000 persones. Més enllà del veredicte de l’Acadèmia espanyola, el film de Simón té diversos festivals a l’horitzó. “La pel·lícula m’està fent fer la volta al món”, explica entusiasmada la cineasta. En cas que Estiu 1993 sigui seleccionada, serà la segona vegada que una pel·lícula de parla catalana aspira a guanyar l’Oscar. La primera va ser Pa negre d’Agustí Villaronga, que es va quedar a les portes de la nominació. Aquest any, però, Incerta glòria, també de Villaronga, no ha entrat en la preselecció.