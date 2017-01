Aràbia Saudita: el soci incòmode, però irresistible

Per molt que sigui una monarquia autoritària que ha executat més de 150 persones en dos anys, té molts opositors entre reixes i protagonitza una campanya de bombardejos al Iemen que ha escombrat escoles, hospitals, mercats i mesquites, l’Aràbia Saudita continua sent un atractiu mercat per a les empreses i un soci irresistible per als governs europeus. El rei Felip VI ha tancat avuio amb el fòrum econòmic de Riad una visita al regne amb una delegació d’empresaris espanyols que van elogiar el paper mediador del monarca: “el paper del rei és vital: en qualsevol mercat les relacions humanes són importants, però aquí més”, resumei el Conseller delegat de l’Institut de Comerç Exterior, Francisco Javier Garzón. Joaquim Gay de Montellà, vicepresident de la CEOE, apunta que el rei “té una enorme tirada”.

L'AVE a la Meca i més contractes

A la trobada es va anunciar la pròrroga de l’obra de l’AVE de Medina a La Meca fins el 2018, després de molts problemes i desacords en el preu. I Felip VI confia que les empreses espanyoles guanyaran “molts més” contractes, en el marc de la política de privatitzacions i diversificació que impulsa el país del Golf per reduir la dependència del petroli. Un d’aquests és la venda de cinc corbetes tipus Avante 2200 per a l’armada saudita, fabricades per l’empresa espanyola Navantia, que fa mesos que està sobre al taula.

Venda de vaixells de guerra

Les ONG de la campanya Armes Sota Control –que agrupa Amnistia Internacional, Fundipau, GreenPeace i Oxfam Intermón– han advertit que aquests vaixells de guerra, equipats amb canons, míssils, torpedes i preparats per transportar helicòpters de combat poden contribuir als bombardejos i el bloqueig naval amb què l’Aràbia Saudita obstaculitza l’accés d’ajuda humanitària a la població del Iemen, en una guerra que ja ha causat més de 7.000 morts, la meitat civils.

Però Espanya no és l’únic país europeu que fa negocis amb els saudites. “Fa la impressió que Europa està disposada a mirar cap a l’altra banda si es poden vendre armes als saudites”, explica Eckart Woertz, analista del Cidob. El president francès, François Hollande, va condecorar fa poc el príncep hereu saudita Moahemd bin Nayef amb la legió d’Honor. La cancellera alemanya Angela Merkel també ha liderat delegacions comercials a Riad.

Fins quan aguantarà?

Els experts alerten però que l’Aràbia Saudita és un gegant amb peus de petroli, com explica Itxaso Domínguez Olazábal en un informe de la Fundación Alternativas. El país pateix una situació econòmica difícil derivada de la caiguda del preu mundial del petroli, que els mateixos saudites van provocar contra els seus rivals i que ara se’ls fa insostenible. “Fan hagut de retallar subvencions a l’electricitat i la gasolina, una cosa que tots els reis anteriors havien evitat per preservar el contracte social”, diu Woertz. Amb el barril Brent al voltant dels 55 dòlars i fins i tot si l’acord a l’OPEP recupera els preus “no es podran cobrir els necessitat financeres de l’estat”, afegeix. Domínguez parla de bomba de rellotgeria: “a població saudita és la més jove del món àrab i amb els noves tecnologies és més conscient de la manca de drets i més crítica amb la lògica autoritària”.

Polèmica per la faldilla de la secretària d'Estat

L’única dona que formava part de la delegació espanyola a Riad, la secretària d’Estat de Comerç, María Luisa Poncela, ha participat en algunes de les trobades oficials amb un vestit curt. Anteriors representants internacionals com Michelle Obama o la ministra de Defensa alemanya, Ursula von der Leyen, havien visitat el regne sense vel, però l’ús de faldilla curta no és tan habitual.