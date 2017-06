La UE, sobre el Brexit: "No sabem quan començaran les negociacions. Sabem quan acabaran"

Les negociacions entre Brussel·les i Londres pel Brexit havien de començar el 19 de juny, però el resultat de les eleccions britàniques –que deixen a l'aire la continuïtat de Theresa May com a primera ministra i obliguen a obrir converses per al formació d'un govern– faran impossible que el calendari es compleixi.

Brussel·les difícilment començarà a negociar el Brexit fins que no hi hagi un nou govern al Regn Unit i un interlocutor clar. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha admès la incertesa sobre l'inici de les negociacions però ha avisat que sí que hi ha data per al Brexit. "No sabem quan començaran les converses del Brexit. Sabem quan acabaran", ha dit a la xarxa social Twitter.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017 — Donald Tusk (@eucopresident) 9 de juny de 2017

Amb els resultats electorals a la mà, la Unió Europea ha fet una crida a no perdre el temps i formar un govern ràpid. El comissari d’Economia, Pierre Moscovici, ha advertit que independentment de quan comencin les negociacions, el termini de dos anys no canviarà. “El Brexit haurà de tenir lloc en dos anys”, ha dit aquest divendres en una entrevista a l'emissora Europe 1.

No es qüestiona el Brexit

Moscovici ha subratllat que el resultat electoral no posa en qüestió la sortida del Regne Unit de la UE. “El Brexit el va sol·licitar el Parlament britànic, gairebé amb unanimitat. El resultat electoral tindrà un impacte en l’esperit de les negociacions […], però l’obertura de les negociacions no està en qüestió”, ha assegurat el francès.

Alemanya també ha demanat als partits britànics que formin un govern al més aviat possible per poder començar les negociacions del Brexit. “El temps corre”, ha advertit el viceministre d’Exteriors, Michael Roth.