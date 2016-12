Indignació a Israel per l'exigència de l'ONU d'acabar amb els assentaments

Israel ha cridat a consultes els seus ambaixadors a Nova Zelanda i el Senegal i ha suspès una visita del ministre d'Exteriors d'aquest últim país, Mankeur Ndiaye, després que les dues nacions presentessin la resolució aprovada divendres pel Consell de Seguretat de l'ONU contra els assentaments jueus.

Així ho han confirmat a EFE fonts en el Govern israelià que han afegit que, a més, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha ordenat suspendre tota l'ajuda i cooperació que el seu país dóna a Senegal. A Nova Zelanda i el Senegal es van sumar a la iniciativa Malàisia i Veneçuela, països aquests dos últims amb els quals Israel no té relacions diplomàtiques.

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha condemnat aquest divendres la política d’assentaments d’Israel i exigeix el seu cessament “immediat” i “complet”. Aquesta resolució ha tirat endavant després que els Estats Units, amb dret de veto, decidís abstenir-se quan, fins ara, havia frenat iniciatives similars. Els altres 14 països del consell la van aprovar.

Un llarg aplaudiment a la sala de la reunió del Consell de Seguretat ha remarcat el simbolisme del gest, ja que feia prop de 8 anys que aquesta instància de l'ONU no feia cap pronunciament sobre la qüestió israelianopalestina.



Applause erupts after @UN #SecurityCouncil passes first resolution on #MiddleEastPeaceProcess in 8 years. pic.twitter.com/mZcn1OXSnZ — NZ Mission to the UN (@NZUN) December 23, 2016

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat amb extrema duresa la resolució del Consell, i la decisió nord-americana de permetre que aquesta fos aprovada: "Israel rebutja aquesta resolució a l'ONU vergonyosa i antiisraeliana i no complirà el que diu", ha dit el primer ministre en un comunicat, en què acusa directament a "l'administració Obama" no només de "fracassar en protegir Israel contra aquesta conspiració a l'ONU", sinó també de "confabular entre bastidors" per tirar-la endavant.

Per acaba d'afegir llenya al foc, Netanyahu afegeix que Israel "està desitjant treballar amb el president electe (Donald) Trump" i amb el Congrés per "anul·lar els perniciosos efectes d'aquesta absurda resolució". "Les coses seran diferents a partir del 20 de gener", ha tuitejat Trump, amb la mirada posada al dia que agafarà el relleu a Obama.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Barack Obama segueix deixant la seva empremta en la política exterior nord-americana en els seus últims dies de la presidència. L’encara inquilí de la Casa Blanca va decidir ignorar les pressions tant del seu futur successor, Donald Trump, com del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que li van demanar que bloquegés la resolució.

L’adopció de la històrica condemna contra les colònies israelianes es deu també a la insistència d’un grup d’estats membres del Consell de Seguretat (Veneçuela, Nova Zelanda, Malàisia i Senegal), que han r ellançat un text originalment proposat per Egipte, després que el Caire fes marxa enrere per les pressions d'Israel i Trump.

Dijous, el president egipci, Abdelfatah al Sissi, va decidir posposar la votació de forma indefinida, després de mantenir una conversa telefònica amb el magnat novaiorquès i futur president nord-americà. Segons va informar l’agència estatal egípcia MENA, Al Sissi va acordar amb ell donar al seu govern una oportunitat per buscar “una solució completa i definitiva” al conflicte entre Israel i Palestina.

Un obstacle per la pau

La resolució aprovada pel Consell de Seguretat exigeix a Israel la fi de la seva política d’assentaments en territoris palestins, inclosa la Jerusalem Est, i insisteix que les colònies són una “flagrant” violació del dret internacional i un greu obstacle per solucionar el conflicte a través de la creació de dos estats independents.

A més, el màxim òrgan de decisió de l’ONU reitera que no reconeixerà cap canvi a les línies traçades el 1967, tret que sigui acordat per les dues parts, i demana mesures per prevenir “tots els actes de violència contra civils, inclosos actes de terrorisme, així com tots els actes de provocació i destrucció”.

D'Obama a Trump

Des de l’inici de la seva presidència, Obama no s’ha portat bé amb el primer ministre israelí. I cap dels dos homes han fet res per amagar-ho. Netanyahu, en canvi, espera una millor relació amb Trump, que ja ha deixat clar que pensa donar un major suport al seu govern. A més, el president electe ha anunciat que el futur ambaixador nord-americà a Israel serà, David Friedman, un advocat afí a la dreta israeliana i defensora dels assentaments.

L’actual ambaixadora dels EUA a l’ONU, Samantha Power, ha dit que el seu país havia decidit aquest cop abstenir-se perquè els assentaments han augmentat i posen en perill una resolució del conflicte. “Avui el Consell de Seguretat reafirma el seu consens establert de que els assentaments no tenen validesa legal”, ha assegurat. “Els EUA ha demanat aturar els assentaments en privat i en públic durant les últimes cinc dècades”, ha afegit.