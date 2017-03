Desenes de civils morts a Mossul

Centenars de persones podrien haver mort a Mossul en un atac aeri dut a terme, suposadament, per avions de la coalició antijihadista, segons van denunciar diverses fonts a l’agència Efe. Les mateixes fonts parlen d’entre 220 i 500 víctimes. Els equips de rescat van recuperar ahir almenys 136 cadàvers de sota les runes d’un edifici del barri de Mossul on va tenir lloc el bombardeig.

L’Observatori Iraquià dels Drets Humans va assegurar ahir que durants els últims dies de combats els serveis d’emergència i els residents han recuperat 500 cossos i responsabilitza la coalició internacional de bombardejar “en excés” contra l’Estat Islàmic (EI). Les tropes de l’aliança antiterrorista es disposen a entrar al casc antic de l’últim bastió del Daeix, una zona molt densament poblada on encara viuen atrapats nombrosos ciutadans. Les forces iraquianes afirmen que l’EI utilitza civils com a escuts humans per dificultar l’avenç de les tropes i evitar els bombardejos.