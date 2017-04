Detingut un home en les rodalies del Parlament britànic amb dos ganivets

El centre de Londres, al voltant de Parlament de Westminster i l'avinguda de Whitehall, ha estat acordonat per la policia fa uns minuts després que les forces que hi patrullen armades registressin la presència d’un individu sospitós que duia dos ganivets, segons testimonis presencials esmentats per l'agència Reuters.

L'home, d'entre vint i trenta anys, segons algunes informacions inicials, ha estat detingut. No hi ha hagut cap ferit i de moment es desconeixen les característiques concretes de l’alarma, que té lloc pràcticament un mes després de l’atac amb un cotxe al pont de Westminster i a les cases del Parlament, que va causar cinc morts.

Segons la BBC, la policia l'hauria detingut com a part d'una operació antiterrorista en marxa. Quan han vist que s'acostava a la zona del Parlament, han procedit a l'arrest.

A diferència que amb ocasió de l'atemptat del 23 de març, la circulació s'ha restablert parcialment en menys de mitja hora. En aquests moments, oficials de la policia forense inspeccionen l'escena, en què a partir de les imatges de televisió que està servint la BBC es veuria al terra, al costat dels ganivets, una motxilla.

Com a mesura de precaució, les portes d'entrada al Parlament han estat tancades i també un dels accessos a l'estació de metro de Westminster.

Whitehall és el carrer on es concentra bona part de l'administració britànica. Connecta Trafalgar Square amb la plaça del Parlament i un dels carrers que hi desemboca és Downing Street, seu de la residència oficial del primer ministre britànic.

En el moment en què s'ha registrat l'incident, aproximadament les tres de la tarda hora local, la 'premier' Theresa May era fora, en gira de campanya electoral.

El 23 de març, Khalid Masood va matar quatre persones quan conduïa per la vorera del pont de Westminster un quatre per quatre a 110 quilòmetres per hora.

A continuació, va baixar del vehicle i va anar fins a l'entrada del Parlament on va apunyalar el policia Keith Palmer, que prestava servia a la porta.