Un cronista francès s'acomiada de la ràdio on col·labora per censura

Pierrer-Emmanuel Barré és una de les veus més irreverents de France-Inter, l'emissora pública generalista d'abast nacional amb més audiència a França. Almenys ho era fins fa ben poc. La darrera crònica d'aquest humorista àcid i sense pèls a la llengua, de vegades groller, no ha estat emesa per France-Inter: el tema central era l' abstencionisme, tema tabú a una França que encara unes eleccions decisives. L'emissora va rebutjar la crònica ahir al vespre i l'humorista, que es considera "censurat", va decidir presentar la dimissió. Abans però, Barré va filmar-se i va penjar el contingut corresponent a l'espai "censurat" a la seva pàgina Facebook. Un èxit a les xarxes.

Més de 4 milions de visites en menys de 24 hores i una polèmica més servida per a una campanya d'entre-voltes que es presenta molt tensa entre els que pensen que s'ha de fer front republicà per aturar l'extrema-dreta i els que consideren que no tenen perquè votar amb resignació el programa d' Emmanuel Macron només per aturar el Front Nacional. A la seva crònica, Pierre-Emmanuel Barré denuncia clarament la " caça de bruixes als abstencionistes" i defensa que no votar no és una actitud antidemocràtica.

D'altra banda, Audrey Pulvar, una periodista de la cadena CNews ha estat suspesa temporalment d'antena per haver signat una llista que defensa el vot per Macron. La direcció de la cadena ha considerat que amb la signatura, la periodista no complia el seu compromís amb la neutralitat.