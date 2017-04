Sis ferits i 29 detinguts en protestes contra el resultat electoral a París

Sis persones, tres de les quals, policies, han resultat ferides en les protestes organitzades a París contra el resultat de la primera volta de les eleccions presidencials franceses, que han guanyat el centrista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen.

Les autoritats franceses, durant les manifestacions, han detingut 29 persones, segons ha informat aquest dilluns la Prefectura de Policia. En total, els cossos de seguretat van reduir prop de 140 manifestants, concentrats a les places de la Bastilla i la República.

La crida a la protesta l'havien fet moviments antifeixistes i anticapitalistes que volien muntar "barricades" per escenificar el seu rebuig a entrar en el joc dels polítics i la seva voluntat de construir "un altre món".

La protesta va ser convocada a les sis de la tarda, dues hores abans del tancament dels col·legis electorals, i els disturbis, amb petards i danys contra cotxes i botigues, van començar a les vuit del vespre, quan les primeres estimacions de vot donaven la victòria a Macron i Le Pen, fet que es va acabar confirmant entrada la nit.

A tot França

En altres ciutats del país, com Lió, Bordeus, Grenoble i Tolosa també s'hi van convocar manifestacions. En total, segons la premsa francesa, a França, durant la jornada d'aquest diumenge, hi va haver 40 protestes, totes saldades amb danys materials. La policia, però, no ha fet públic el nombre d'arrestos a tot el país.

540x306 Les manifestacions es van dur a terme a les grans ciutats del país. / Jean-Paul Pelissier / REUTERS Les manifestacions es van dur a terme a les grans ciutats del país. / Jean-Paul Pelissier / REUTERS

Els candidats d' En Marxa i del Front Nacional s'enfrontaran, cara a cara, a la segona volta de les eleccions, programada per al 7 de maig.