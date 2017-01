Indignació mundial per la prohibició d'entrada de refugiats als Estats Units

Organitzacions de defensa dels Drets Humans i governs d'arreu del món han alçat la veu contra la la prohibició d'entrada als Estats Units als refugiats de Síria i als residents de sis països més de majoria musulmana, que ha dictat aquesta matinada el president dels Estats Units Donald Trump.

L'ordre executiva prohibeix l'entrada de refugiats sirians indefinidament i per a la resta de nacionalitats durant tres mesos mesos. La mesura, descrita com a "veto extrem" pretén "mantenir els terroristes fora del país" i és molt més dura del que s'esperava. De fet és un veto als musulmans que volen viatjar als Estats Units, i es preveuen excepcions per a les minories cristianes, que la Casa Blanca, considera "víctimes de persecució religiosa".

Segons ha informat el Comitè Antidiscriminació àrab-americà, l'ordre ja s'està aplicant: des de la matinada hi ha passatgers bloquejats als aeroports nord-americans als quals s'ha informat que hauran de tornar al punt d'origen.

Sota el títol "Protecció de la Nació de l'entrada de terroristes estrangers" l'ordre prohibeix l'entrada durant 90 dies als Estats Units de ciutadans procedents de l 'Iran, l'Iraq, el Iemen, Sudan, Líbia i Somàlia i indefinidament per als de Síria. No queda clar com afectarà la mesura els nacionals d'aquests països que ja tenien la carta verda per residir legalment als Estats Units.

Amb l'ordre el programa d'acollida de refugiats queda limitat a 50.000 persones per tot l'any 2017, menys de la meitat dels 117.000 que van ser acceptats als Estats Units en l'últim any de l'era Obama.

L'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, i l'Organització Internacional per a les Migracions han denunciat la mesura i han recordat que "les necessitats dels migrants i els refugiats arreu del món són més importants que mai i el programa de reassentament als Estats Units és un dels més importants".

El líder demòcrata al Senat, Chuk Schumer, ha declarat que "les llàgrimes cauen per les galtes de l'Estàtua de la Llibertat mentre una gran tradició d'Amèrica, acollir els immigrants, que ha existit des que es fa fundar el país, ha estat trepitjada".

El Consell de les relacions entre Amèrica i l'Islam ha anunciat mesures legals perquè l'ordre "pretén prohibir l'entrada de gent de fe islàmica de països de majoria musulmana als Estats Units". També ha alertat que "no hi ha cap prova que els refugiats siguin una amenaça a la seguertat nacional".

Malala Yousafzai, la jove paquistanesa que va sobreviure a un atemptat dels talibans per defensar el dret a l'educació de les nenes, s'ha mostrat commoguda perquè Estats Units "giri l'esquena a una història orgullosa d'acollida de migrants i refugiats que van ajudar a construir el vostre país disposats a treballar dur a canvi de l'oportunitat de tenir una nova vida". També ha criticat que "nens i nenes sirians que fa sis anys que pateixen una guerra de què no tenen cap culpa, siguin discriminats".

Facebook i Google reaccionen

El president de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dit en un comunicat que està preocupat per l'impacte de l'ordre. Zuckerberg, nét d'immigrants jueus alemanys i casat amb una filla de refugiats de la Xina i el Vietnam, ha afegit que "els Estats Units són un país de migrants i n'hauríem d'estar orgullosos". " Ampliar el focus de la llei més enllà de la gent que realment representa una amenaça ens farà a tots els Americans menys segurs perquè desviarà recursos, mentre que milions de sensepapers que no suposen cap perill viuran amb la por de la deportació".

Google també ha fet públic el seu malestar per la mesura i com afectarà els seus empleats, alertant que pot suposar una barrera per portar als Estats Units un important talent. El gegant ha fet retornar immediatament alguns dels seus empleats per evitar que siguin bloquejats.