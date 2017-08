L’agressor neonazi és un jove reservat i marginat

260x366 Fields afronta diversos càrrecs, entre els quals hi ha el d’assassinat en segon grau. / ALBERMARLE / EFE Fields afronta diversos càrrecs, entre els quals hi ha el d’assassinat en segon grau. / ALBERMARLE / EFE

Fins dissabte, l’autor de l’atac de Charlottesville, James Alex Fields Jr., havia passat desapercebut als ulls de les autoritats i els investigadors. Tot i així, molt abans ja s’havia mostrat afí a postures radicals i havia manifestat comportaments desconcertants. Just ahir va comparèixer davant d’un tribunal per videoconferència i el jutge va denegar-li la llibertat sota fiança.

Fields, de tan sols 20 anys, ha viscut la major part de la seva vida al nord de l’estat de Kentucky. El seu pare va morir en un accident de cotxe l’any 1996, just uns mesos abans que nasqués. Per això, va créixer amb l’única companyia de la seva mare a prop de la ciutat de Cincinnati. Una de les seves tietes, Pam Fields, va assegurar que “era un nen molt tranquil” i la seva mare, Samantha Bloom, en declaracions al diari The Toledo Blade, va explicar que “no acostumava a parlar de política” amb el seu fill, però que “no havia deixat entreveure opinions extremistes”.

Tot i així, coneguts de Fields, que havien compartit amb ell els anys d’adolescència, van recordar que els havia estat molestant durant anys amb un comportament inapropiat. Una noia que havia anat a la mateixa classe que ell -però que va voler mantenir l’anonimat per por de represàlies- va escriure, en un correu electrònic, que Fields “havia llançat missatges ofensius en moltes ocasions, sobre Hitler o sobre qüestions racials”. Segons aquesta companya, l’atacant era “molt reservat” i “no provocava baralles ni intentava ficar-s’hi”. De totes maneres, va descriure Fields com “una persona excepcionalment estranya i marginada” i va subratllar que “no es preocupava per si feia sentir la gent insegura”. De fet, va reconèixer que el comportament del seu company l’havia arribat a molestar.

Fields, a l’escola, ja s’havia mostrat afí a la ideologia nazi. Segons un dels seus professors, Derek Weimer, havia escrit un article en què es podia percebre la seva proximitat al moviment neonazi. Tot i així, el docent destaca a The Cincinnati Enquirer que “molts joves senten interès pels alemanys i els nazis perquè realment estan interessats per la Segona Guerra Mundial”, però, en el cas de Fields, va arribar a l’extrem. Weimer va dir que Fields era “un nen brillant, però que estava molt equivocat i desmotivat”.

Ferm nacionalista

En acabar l’educació secundària, l’any 2015, el jove de Kentucky va allistar-se a l’exèrcit. Fonts militars, però, asseguren que va estar al servei menys de quatre mesos. La tinent coronel Jennifer Johnson, una portaveu de l’exèrcit, va especificar que Fields havia renunciat a les seves obligacions perquè no complia amb els estàndards d’entrenament. De fet, no va arribar a ser premiat per les seves habilitats ni va estar assignat a cap unitat militar més enllà de participar en els entrenaments bàsics.

Tot i que les diverses fonts consultades no coincideixen a l’hora de definir la ideologia de Fields, la seva pàgina de Facebook té elements fàcilment identificables amb l’extrema dreta. Els coneguts més propers expliquen que l’atacant era “generalment tranquil” i invertia el seu temps lliure en els videojocs, afició que combinava amb la seva feina en una petita botiga de queviures. Ell i la seva mare sovint anaven a la ciutat de Toledo, al veí estat d’Ohio. Fields era afiliat republicà i fins i tot va votar en les primàries del març del 2016.

Dissabte va viatjar amb el seu cotxe, un Challenger gris, a Charlottesville. Li havia dit a la seva mare que anava a un acte convocat per l’extrema dreta. Amb tot, la seva mare va reconèixer que “no era conscient que es tractava d’una marxa supremacista”, sinó que “creia que estava relacionada amb Trump”. A la ciutat de Chalottesville, Fields es va camuflar entre els membres del grup supremacista Vanguard America. Després de conèixer els fets, però, l’organització va assegurar a través del seu compte de Twitter que el conductor del vehicle no era membre del grup.