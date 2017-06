El partit de Macron lidera la primera volta de les legislatives, segons les primeres projeccions

Tal i com preveien les enquestes, el partit d'Emmanuel Macron, creat explícitament per a aquests comicis, és el més votat a la primera volta de les legislatives. És el que diuen les primeres projeccions publicades per Ipsos-Sopra Steria per a France télévisions i Radio France: La República en Marxa obté un 32,2% dels vots, que es traduirien en entre 390 i 430 diputats. En segona posició queden Els Republicans amb un 21,5% dels vots. El Front Nacional de Marine Le Pen n'obtindria un 14%, La França Insubmisa un 11% i el Partit Socialista un 10,2%.

Si a la segona volta es confirma aquesta tendència, el partit del president obtindrà folgadament la majoria absoluta, fixada en 289 diputats.

Els col·legis electorals de les grans ciutats han tancat a les 20.00h. Un total de 47,5 milions de francesos estaven cridats a les urnes però molts pocs s'han acostat a votar. L'abstenció estimada és del 50,2%, cosa que vol dir que un de cada dos electors no ha anat a votar i suposa un rècord històric en una primera volta de les legislatives.