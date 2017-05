Merkel i Macron es proposen refundar Europa

Ja és tradició que un nou cap d’estat francès viatgi a Berlín en la seva primera visita oficial en el càrrec. De la mateixa manera que un flamant canceller o cancellera fa el seu primer viatge a París per estrenar les seves funcions. Però la visita d’Emmanuel Macron ahir a la cancelleria d’Angela Merkel va ser molt més que una qüestió de protocol: es tractava d’anunciar un nou full de ruta per als projectes de reforma de la Unió Europea que pot incloure, si escau, una modificació dels Tractats, segons van avançar per sorpresa tots dos líders.

Amb l’elecció del polític proeuropeu Macron per davant de l’euroescèptica i ultradretana Marine Le Pen, el govern alemany se sent alleujat i amb l’esperança que l’eix franco-alemany i la política europea poden rebre “un nou impuls”.

Merkel i Macron es van tractar com a bons socis, van intentar minimitzar les divergències que poden tenir sobre el futur de la UE i van posar en relleu gestos de cooperació. “Soc conscient de la responsabilitat d’executar plegats bones decisions en un moment crític per a la Unió Europea. Hem acordat treballar amb tota la confiança i estretament pel benestar dels ciutadans. Cada país defensa els seus interessos, però també és clar que a Alemanya només li va bé quan a Europa li va bé, i Europa només va bé amb una França forta”, va raonar Merkel.

Per la seva banda, Macron va afirmar que aspira a una relació franco-alemanya tan còmplice com la que van traçar Konrad Adenauer i Charles de Gaulle en els anys de postguerra. El flamant president francès es va cuidar de desmarcar-se d’un assumpte que irrita molt Alemanya com és l’eventual introducció dels eurobons. “Mai no he estat a favor de la mancomunitat d’antics deutes, sí d’una política europea d’inversions”, va precisar, mentre anunciava “reformes profundes de caràcter econòmic, social i educatiu al seu país”, perquè, entre altres qüestions, “França no ha aconseguit, des de fa 30 anys, solucionar el problema massiu de l’atur”. “El país necessita reformes profundes i Europa una nova fundació”, va consignar Macron.

Tots dos líders van coincidir que Alemanya i França estan en un “moment històric” en què han de treballar encara més conjuntament i amb més eficàcia davant l’ascens dels populistes arreu del continent. “Les eleccions franceses i holandeses ens han mostrat als alemanys quin tresor tenim amb Europa. És un moment molt sensible que hem d’aprofitar per a la consolidació d’Europa”, va remarcar Merkel, que, davant la transcendència de la conjuntura actual, va admetre per primer cop que els Tractats de la UE es poden reformar.

“A mi sempre m’ha molestat que des que tenim el Tractat de Lisboa es digui que com que ens hem esforçat tant per arribar fins aquí, ara fins al final dels nostres dies aquest Tractat no es canvia. Si podem dir per què, amb quina finalitat i quin és el sentit d’això, Alemanya estarà preparada per canviar els Tractats”, va subratllar la cancellera. “Per a nosaltres no hi ha cap mena de tabú més en aquest sentit”, va secundar Macron.

Alemanya i França podrien donar “impulsos importants” per enfortir Europa en política exterior, de defensa i financera, va resumir Merkel, mentre Macron exigia “menys burocràcia” per ser més eficients en la protecció dels ciutadans. “Podem donar una nova dinàmica a tot plegat”, va consignar Merkel. Al juny, després de les eleccions parlamentàries a França, tindrà lloc un consell de ministres franco-alemany.

Abans de rebre amb honors militars el flamant president francès, Merkel va destacar que tenia “absoluta confiança” en la bona feina del seu convidat. “No estem realment en la posició d’aclarir a França què s’hauria de fer”, va remarcar la cancellera, mentre s’esforçava a equilibrar l’eix de les relacions franco-alemanyes. “Podem aprendre alguna cosa de França de les qüestions concretes que pot plantejar el president francès, així que rebo ben oberta i amb tota simpatia totes les consideracions. No em presento com una setciències que ho sap tot, sinó com una sòcia amistosa que té un gran respecte cap al treball conjunt”, va avançar Merkel, que en gairebé dotze anys com a cap del govern de Berlín ha rebut quatre presidents francesos: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande i, ara, Emmanuel Macron.

Merkel sumava ahir el seu dia de feina número 4.192. Macron tot just va viatjar a Berlín l’endemà de ser investit. Més enllà de qualsevol diferència, tots dos líders volen activar la refundació d’Europa i l’eurozona.