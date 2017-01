Merkel respon a Trump: "la lluita antiterrorista no justifica posar sota sospita persones d'una religió determinada"

Angela Merkel s'ha sumat aquest diumenge a els crítiques de mandataris d'arreu del món contra el veto a l'entrada als Estats Units de refugiats i migrants de set països de majoria musulmana ordenat dissabte per Donald Trump. La cancellera alemanya "està convençuda que la lluita decidida contra el terrorisme no justifica posar sota sospita generalitzada persones d'una confessió o amb un determinat passat" ha dit el seu portaveu al setmanari 'Der Spiegel'.

Segons l'agència Reuters Merkel va recordar a Trump en la conversa telefònica que van mantenir dissabe que cal respectar al convenció de Ginebra de 1959 que estableix l'obligació de donar refugi a les persones que fugen de persecució o de conflictes armats. Berlín estudiarà les conseqüències de les noves mesures sobre els ciutadans alemanys amb doble nacionalitat, que segons assegura el diari The Wall Street Journal també estan afectats pel veto.

Merkel és un dels dirigents mundials que té més autoritat per criticar el cop de porta de Trump als refugiats, ja que Alemanya va ser el 2015 un dels països que va acollir més sirians, iraquians i afganesos. Es van tramitar unes 800.000 peticions d'asil.

La primera ministra britànica, Theresa May, per la seva banda, ha anunciat aquest diumenge que els seus ministres intervindran si hi ha ciutadans del Regne Unit afectats per les mesures de restricció d'accés. El ministre d'Exteriors, Boris Johnson, ha dit que "és un error estigmatitzar els ciutadans per la seva nacionalitat d'origen".

El seu homòleg francès, François Hollande, va dir dissabte des de Lisboa que "la UE ha de respondre amb unitat" a les decisions del magnat nord-americà.

També les crítiques li arriben del seu veí del nord. El primer ministre canadenc Justin Trudeau, ha organitzat l'acollida de 45.000 refugiats, la majoria sirians, l'any passat, també ha reaccionat amb un tuit on diu: "als qui fugen de la persecució, el terror i la guerra els canadencs us donen la benvinguda sigui quina sigui la vostra religió. La diversitat és la nostra força".

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 de gener de 2017

La Lliga Àrab ha expressat la seva preocupació pel veto de Trump i els governs de l'Iran i l'Iraq han dit que actuaran "segons el principi de reciprocitat" amb els ciudadans nord-americans que vulguin visitar els seus països.

Organismes internacionals i ONG de defensa dels Drets Humans, com Human Rights Watch, Amnistia Internacional o l'Organització Internacional per a les Migracions han condemnat també la mesura, que preveuen que tindrà "conseqüències catastròfiques".