S'estavella un avió al nord de Cuba

Un avió s'ha estavellat aquest dissabte a l'occidental província cubana de Pinar del Río, segons han informat a l'agència Efe fonts diplomàtiques, que han especificat que no es tracta d'una aeronau comercial de passatgers.

Els mitjans locals apunten que hi hauria víctimes mortals. "La zona [on ha tingut lloc l'accident] és de difícil accés per terra i l'informe preliminar és que no hi ha supervivents", ha dit una font a la web de notícies local 'CiberCuba Noticias'.

Segons Reuters, es tracta d'un avió militar i l'agència apunta que haurien mort vuit soldats.

L'aeronau, segons l'agència Efe, és de fabricació russa i pertany a la companyia Aerogaviota, una de les aerolínies estatals de l'illa.