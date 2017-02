Theresa May: "Una Escòcia independent no estarà a la Unió Europea"

La primera ministra britànica, Theresa May, segueix preparant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i davant la reticència d'Escòcia al procés de sortida i la conseqüent amenaça que això podria tornar a desencadenar un segon referèndum, May ha estat clara: " una Escòcia independent no estarà a la Unió Europea".

Avui tindrà lloc l'esperada reunió entre els quatre actors per decidir el camí concret a seguir, tot i que l'objectiu és clar: invocar l' article 50 del Tractat de Lisboa.

La crispació escocesa, per si no era poca, ha crescut des que es preveu un Brexit dur i contundent. Mentre nombrosos empresaris de la 'city' londinenca demanen negociar la permanència al mercat comú, el escocesos pensen que les regles del joc han canviat i veuen els seus interessos perjudicats per una decisió presa des de Londres. El Partit Nacional Escocès, promotor de la independència a Escòcia, avisa que si no se'ls té en compte en les negociacions per al Brexit, convocaran una altra consulta.

Independentisme a l'alça

L'ultima enquesta, publicada avui al Herald Scotland, mostra que el suport a la independència d'Escòcia va créixer el mes anterior en tres punt, arribant al 49% de suport, davant la negativa del 51% dels enquestats. Tot i així, el 56% pensa que no s'hauria de convocar un altre referèndum abans que es produeixi la sortida formal de la Unió Europea.

La tendència és clara: Escòcia no vol sortir de la UE, i de fer-ho, vol tenir veu en el procés. En cas contrari, amenacen Londres de convocar una altra consulta on la població estaria decidint entre el Regne Unit o la Unió Europea.