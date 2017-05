Trump alliçona el món islàmic sobre terrorisme a Riad

Assetjat als EUA pels escàndols a causa de les seves fosques relacions amb Rússia, Donald Trump ha gaudit aquest cap de setmana d’un tracte deferent en un escenari improbable: l’Aràbia Saudita, al cor del Pròxim Orient. En un nou exercici de prestidigitació, Trump va amagar sota la catifa les seves declaracions i mesures islamòfobes per intentar obrir un nou capítol en les relacions amb el món islàmic. En un discurs davant prop de 50 mandataris de la regió, el president nord-americà va oferir una nova aliança en la lluita contra el terrorisme. Sis anys després de les Primaveres Àrabs, la democràcia i els drets humans han desaparegut de l’agenda de la Casa Blanca.

El president nord-americà va iniciar la seva intervenció, que va estar centrada gairebé de manera exclusiva en la qüestió de la seguretat, assegurant que volia “enviar un missatge d’amistat i esperança”, però “no imposar a ningú” l’estil de vida americà. “No és una batalla entre diferents religions, sectes o civilitzacions. És una batalla entre criminals bàrbars [...] i la gent decent de totes les religions”, va afegir.

Els dies anteriors a la “cimera àrabo-islàmica i americana” s’havia especulat sobre la possible creació d’una “OTAN musulmana”. Tanmateix, això sembla gairebé impossible tenint en compte l’heterogeneïtat dels països i els interessos representants a Riad. Més aviat, la col·laboració serà de tipus bilateral. “Hem iniciat discussions amb molts països aquí presents per reforçar partenariats i crear-ne de nous, per avançar en la seguretat i l’estabilitat al Pròxim Orient [...] però els països musulmans han de liderar el combat contra el terrorisme”, va proclamar Trump, que va instar els mandataris presents a “expulsar els terroristes” de les seves societats.

Per la seva ambició i posada en escena, alguns observadors han comparat el discurs de Trump amb el que Barack Obama va pronunciar al Caire l’any 2009. Tanmateix, l’enfocament i el contingut no tenen res a veure. L’expresident va fer-lo dins de l’auditori d’una universitat pública i davant representats de la societat civil àrab, ja que es volia adreçar directament al “carrer àrab i musulmà”. Trump, en canvi, va escollir com a escenari un exclusiu palau ple a vessar de dictadors. La simbologia és evident: la gran superpotència mundial advoca per la restauració de l’ordre autoritari. I ningú millor que Trump, amb el seu menyspreu per la justícia i la premsa, per efectuar aquest gir.

Si bé és cert que els interessos comercials i la recerca de l’estabilitat mai van desaparèixer de la llista de prioritats de l’administració Obama, amb l’actual president s’han convertit en les úniques. I com a prova, la signatura en aquest viatge d’acords comercials, sobretot en armament, valorats en 350.000 milions d’euros. Washington fa caixa mentre el Iemen es dessagna en una guerra absurda liderada per Riad.

Dos dies de luxe i tractes polítics

A més d’assistir a suculents banquets, pomposos homenatges i concerts estrafolaris, Trump va aprofitar l’estada a l’Aràbia Saudita per reunir-se amb diversos líders polítics. Al matí, va participar en una trobada amb els responsables del Consell de Cooperació del Golf (CCG), integrat per les petromonarquies de la regió. Entre els fruits de la cimera hi ha la creació d’un centre per combatre la ideologia terrorista i un acord per reforçar la cooperació en la persecució de les xarxes de finançament dels grups terroristes.

Per terrorisme, els signants no consideren només els grups jihadistes com Al-Qaida o l’autodenominat Estat Islàmic, sinó també les milícies vinculades a l’Iran. Aquest país veí, de confessió xiïta i tradicional rival del regne saudita, és percebut pels països del CCG com la seva pitjor amenaça, encara més després de l’acord nuclear entre l’Iran i els EUA signat per Obama. En el seu discurs, Trump va assenyalar Teheran com a “responsable de la inestabilitat de la regió” acusant-lo de proporcionar santuari i finançament a grups terroristes. Trump també va fer responsable l’Iran de la situació a Síria.

Cap menció a la democràcia

L’abandó de qualsevol pretensió democratitzadora i la seva obsessió per l’Iran expliquen l’entusiasme dels amfitrions amb el nou inquilí de la Casa Blanca. Segons algunes enquestes, però, els ciutadans de la regió no han oblidat tan ràpidament les seves polèmiques propostes i declaracions en la campanya electoral, com la que afirmava: “L’islam ens odia”.

La següent etapa de la primera gira internacional de la presidència Trump comença avui mateix a Israel, on intentarà fer reviure el procés de pau entre israelians i palestins. Tot seguit, viatjarà al Vaticà, a Brussel·les i a Sicília per assistir a la cimera del G-7 on, de ben segur, rebrà una acollida menys càlida que al desert saudita.