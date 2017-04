Trump no descarta un atac contra Corea del Nord

Totes les opcions segueixen sobre la taula. El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar ahir a deixar la porta oberta a un atac militar contra Corea del Nord després de dir que “no estarà content” si Pyongyang manté les seves proves nuclears. “No ho sé, ja ho veurem”, va contestar a la pregunta de si no estar content implica una intervenció contra el règim nord-coreà. Trump, que aquest cap de setmana va celebrar els 100 dies del seu govern, va lloar la “pressió” que està posant la Xina sobre el líder nord-coreà, Kim Jong-un. “Li puc dir això: crec que el president de la Xina, que és molt respectat, tampoc estarà content”, va afirmar en una entrevista al programa Face the nation, de la televisió CBS.

Les seves declaracions van arribar dos dies després de la segona prova fallida d’un míssil balístic de Corea del Nord. Les tensions continuen creixent i Washington espera evitar una confrontació amb l’ajuda del president xinès. De fet, Trump es va mostrar disposat a deixar de banda la seva retòrica contra la Xina per unes relacions comercials amb el seu país que creu injustes, per situar Pequín al seu costat.

“Estem parlant d’una amenaça nuclear i de la vida de milions de persones”, va subratllar, i va lamentar que les accions nord-coreanes fossin “permeses” durant “20 anys” pels seus predecessors “[Barack] Obama, [George W.] Bush i [Bill] Clinton”. D’altra banda, va assegurar que creu que Kim Jong-un és un jove “espavilat”. “Va ser capaç d’assumir un poder que, estic segur, molta gent ha intentat prendre-li, fos el seu oncle o qui fos”, va dir.

D’altra banda, el seu conseller de Seguretat Nacional, H.R. McMaster, va explicar en una altra entrevista, a la televisió Fox News, que els Estats Units buscaran augmentar les sancions contra el règim nord-coreà i que, “si cal”, estaran “preparats” per a una operació militar. McMaster va declarar que la Xina ha mostrat la seva “voluntat d’actuar i resoldre aquest conflicte”.

Trump i el seu conseller van fer aquestes declaracions l’endemà del míting del president amb motiu dels seus primers 100 dies al capdavant del govern dels Estats Units. El va fer a Harrisburg, Pennsilvània, un dels estats que van resultar claus per a la seva victòria.

Nou atac contra periodistes

En el seu discurs, Trump va presumir de la seva gestió i va atacar, una vegada més, els mitjans de comunicació. Són “incompetents i deshonestos”, va afirmar davant una multitud de partidaris. El president nord-americà, que havia decidit no assistir al sopar anual de periodistes que es va celebrar dissabte a Washington, va centrar la primera part del parlament a atacar la premsa. “No puc estar més content d’estar a més de 100 milles de Washington en aquest moment -va assegurar entre forts aplaudiments-. Allà hi ha un grup d’actors de Hollywood i periodistes que s’estan consolant els uns als altres”.

Trump va afegir, dirigint-se als assistents: “Les prioritats de la premsa no són les vostres”. I va afegir que els periodistes es mereixen “un suspens ben gran” per com han cobert els primers mesos de la seva presidència. Poc després del discurs, a la capital nord-americana els periodistes van respondre als atacs del president. “No donem notícies falses, no som organitzacions fracassades i no som enemics dels ciutadans nord-americans”, va subratllar el president de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, Jeff Mason. El periodista de Reuters va defensar la llibertat d’expressió i va advertir que els intents de debilitar la premsa són perillosos per a la democràcia.

Trump, per la seva banda, va aprofitar el míting no només per parlar del progrés que, al seu entendre, ha aconseguit el seu govern sinó també per reforçar les seves promeses electorals, com la construcció del mur a la frontera amb Mèxic. Va ignorar els obstacles que ha tingut per aprovar part de la seva agenda, com la derogació de la reforma del seu antecessor, Barack Obama, i el veto a immigrants de sis països de majoria musulmana i refugiats d’arreu del món.

L’acte a Harrisburg es va fer el mateix dia que milers de persones tornaven als carrers de les principals ciutats del país per protestar per la política ambiental del president Trump. Els manifestants van assegurar que cal continuar lluitant contra el canvi climàtic perquè és real.

Convida el seu homòleg filipí, Rodrigo Duterte, a la Casa Blanca

En una conversa telefònica “amistosa”, el president dels EUA, Donald Trump, va convidar el seu homòleg filipí, Rodrigo Duterte, a visitar la Casa Blanca. Els dos mandataris, que van parlar sobre l’amenaça nuclear de Corea del Nord, es van intercanviar invitacions, segons un comunicat oficial, tot i que sense concretar cap data. Trump espera assistir a les cimeres dels Estats Units i l’Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN, les sigles en anglès) a les Filipines el novembre.

Duterte va criticar les amenaces del líder nord-coreà, Kim Jong-un, a qui titlla de “tipus vol acabar amb el món”, però va instar Trump a no provocar una guerra que podria tenir “conseqüències catastròfiques”.

Durant la seva conversa, els dos presidents també van parlar de la polèmica lluita del govern filipí contra les drogues, que ha causat més de 7.000 morts. Fins ara Duterte no ha fet cap cas de les crítiques a la seva “guerra contra les drogues” per part de grups de drets humans, que consideren que el poden acusar de crims contra la humanitat. “Les meves ordres són disparar a matar. No m’importen els drets humans”, ha dit el president filipí.

La invitació a Duterte arriba dies després que Trump felicités el president turc, Recep Tayyip Erdogan, per la victòria en el polèmic referèndum que li ha atorgat més poder, i lloés el líder autoritari d’Egipte, Abdel Fattah al-Sissi.