Trump penja el telèfon al primer ministre australià per l'acord d'acollida de refugiats

La trucada telefònica del president nord-americà Donald Trump al primer ministre australià, Malcolm Turnbull, havia de durar una hora però s'ha acabat abruptament als 25 minuts. Els dos mandataris conversaven sobre l'acord d'acollida de refugiats pel qual el seu predecessor, Barack Obama, s'havia compromès a portar als Estats Units 1.250 persones dels polèmics centres de detenció de les illes Nauru i Manus.

Trump va dir a Turnbull que era el "pitjor acord que s'ha fet mai". La conversa d'aquest diumenge va ser segons el magnat novaiorquès la pitjor de les que va mantenir amb els diversos líders mundials amb qui va parlar el cap de setmana.

Trump també ha fet públic el seu rebuig a l'acord a través del seu compte personal de Twitter."Us ho podeu creure? L'administració Obama va acceptar agafar milers d'immigrants il·legals d'Austràlia. Per què? Estudiaré aquest acord estúpid".

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!