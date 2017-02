Trump promet accelerar el mur fronterer i les deportacions

Donald Trump va conquerir ahir les bases més conservadores del Partit Republicà amb el seu discurs nacionalista i de llei i ordre. El president nord-americà va retornar victoriós a la Conferència d’Acció Política Conservadora (CPAC, per les sigles en anglès), un any després que evités anar-hi perquè les bases dubtaven de les seves credencials conservadores i preferien el que llavors era el seu rival a les primàries presidencials republicanes, el senador Ted Cruz.

L’home casat tres cops, que havia defensat en el passat el dret a l’avortament i el matrimoni homosexual, s’ha convertit en l’heroi de la dreta. “Per fi teniu un president”, va dir Trump, al principi del discurs, i va assegurar als assistents que les seves polítiques conservadores “tenen un defensor a la Casa Blanca”.

El CPAC reuneix cada any l’univers conservador als afores de Washington. Polítics, estrelles mediàtiques i famosos que promouen polítiques de dretes participen en aquesta trobada anual de tres dies, una mena de camp d’entrenament per a activistes conservadors que aplega més de 10.000 persones.

Trump va insistir al llarg del discurs en la seva visió nacionalista de com s’ha de governar el país i va reiterar la promesa de “posar els Estats Units en primer lloc”. “Som nord-americans i el futur ens pertany”, va subratllar, després d’explicar que ell no és “el president del món”. El mandatari va dir que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà “abans del previst” i va defensar la seva ordre executiva per augmentar les deportacions d’immigrants indocumentats. “Durant molt de temps vam defensar les fronteres d’altres països mentre deixàvem obertes les nostres”, va dir, i va reiterar que farà fora del país “els dolents, els narcotraficants i els criminals”.

Poder militar i armes nuclears

Trump també va prometre que ningú tornarà “a desafiar els EUA” i que augmentarà el pressupost militar per obtenir un exèrcit “millor i més poderós que mai”. El dia abans, en una entrevista amb l’agència de notícies Reuters, havia afirmat que té intenció d’augmentar l’arsenal nuclear dels EUA per garantir que sigui “el millor de tots”.

“Seria meravellós, seria un somni que cap país tingués armes nuclears, però si els altres països tenen armes nuclears nosaltres serem els que en tindrem més”, va dir. D’altra banda, el president republicà es va mostrar “molt molest” per les proves de míssils balístics de Corea del Nord i es va queixar del desplegament d’un míssil creuer terrestre rus prop de la costa est del país.

Trump, que dimarts farà el seu primer discurs sobre l’estat de la Unió al Congrés, va repetir davant del públic conservador el llistat de promeses de la campanya electoral. A més d’invertir més en defensa i d’aplicar una política migratòria més dura, va afirmar que derogarà la reforma sanitària impulsada pel seu predecessor, Barack Obama, i que renegociarà tractats comercials.

A l’inici del discurs, Trump havia tornat a atacar els mitjans de comunicació del país, que va titllar de “deshonestos” i va acusar d’utilitzar fonts anònimes per “inventar-se històries”. Tot i que va dir que no està contra la premsa, va advertir que les “notícies falses” són “l’enemic del poble” nord-americà.

Tuits contra l’FBI

Els primers atacs del dia, però, van ser per a l’FBI. Abans d’arribar a la conferència conservadora, i en un dels seus ja habituals tuits matinals, va acusar aquesta agència de ser incapaç d’identificar els agents que informen els mitjans sobre investigacions policials. “Estan subministrant informació classificada als mitjans, i això pot tenir un efecte devastador”, va escriure en el seu compte de Twitter.

L’atac contra l’FBI va arribar després que la CNN informés que la Casa Blanca havia demanat als agents federals que desmentissin les informacions sobre contactes entre el Kremlin i els seus assessors.