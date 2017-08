Trump rectifica i titlla els neonazis i el Ku Klux Klan de “criminals”

Han hagut de ploure crítiques de totes bandes i passar dos dies des dels incidents racistes al municipi de Charlottesville, a Virgínia, perquè el president nord-americà, Donald Trump, hagi decidit rectificar i condemnar finalment els moviments xenòfobs com el Ku Klux Klan i els neonazis. Ho va fer ahir, en una breu intervenció des de la Casa Blanca, que va ser televisada i en la qual no va acceptar preguntes dels periodistes. Trump va dir literalment: “El racisme és el mal i aquells que causen violència en el seu nom són criminals i delinqüents, incloent-hi el Ku Klux Klan, els neonazis, els supremacistes blancs i altres grups d’odi, que són repugnants”.

D’aquesta manera, el president dels EUA va donar per tancada una polèmica que ha fet que fins i tot representants del seu propi partit se li hagin posat en contra. Trump es va mostrar ambigu dissabte, i va posar al mateix nivell els supremacistes blancs que es manifestaven a Charlottesville i les persones que eren allà protestant contra el racisme. La jornada aquell dia va acabar amb tragèdia: un jove neonazi va fer xocar el seu vehicle contra els manifestants antiracistes. Una dona va morir i 32 persones més van quedar ferides.

“Tots els que van actuar de manera criminal en els actes de violència racista d’aquest cap de setmana hauran de retre comptes. Es farà justícia”, va advertir Trump ahir, i també va arribar a declarar de manera solemne: “Independentment del color de la nostra pell, vivim sota les mateixes lleis, retem honor a la mateixa bandera i estem fets pel mateix Déu totpoderós”.

El president nord-americà també va recordar que, quan era candidat a les eleccions, va prometre “restaurar la llei i l’ordre” als Estats Units. “El govern no estalviarà recursos perquè tots els nens creixin segurs”, va afirmar.

El fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, també es va mostrar ahir especialment crític amb el que va passar el cap de setmana passat, i fins i tot va afirmar que l’atac complia els preceptes legals per ser considerat un acte de “terrorisme”. Sessions va explicar que la investigació avançarà “cap als càrrecs més greus possibles” perquè, va justificar, “això és un atac malvat que no es pot acceptar als Estats Units”.

L’autor de l’atac a Charlottesville, James Alex Fields Jr., va comparèixer ahir per videoconferència davant el jutge, que el va informar que està acusat d’assassinat en segon grau per haver atropellat diverses persones i haver fugit després. El magistrat li va denegar la llibertat amb fiança. El noi, de 20 anys, va parlar poc durant l’audiència, però va dir que igualment no tindria diners per pagar la fiança perquè guanya 650 dòlars (uns 550 euros) cada dues setmanes per treballar en un petit comerç.