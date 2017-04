La UE marca "la ciutadania, els diners i Irlanda" com a prioritats en la negociació pel Brexit

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha afirmat aquest divendres que no hi haurà negociació sobre la futura relació entre la Unió Europea i el Regne Unit després del Brexit si no s'aconsegueixen, primer, progressos suficients sobre els drets dels ciutadans, la factura de sortida i la situació a Irlanda.

"Només una vegada que, col·lectivament, determinem en el Consell Europeu que s'han fet progressos suficients en aquests assumptes, estarem en posició de mantenir negociacions sobre la futura relació entre la UE i el Regne Unit", ha escrit Tusk en la carta d'invitació enviada aquest divendres als caps d'Estat i de Govern dels 27 Estats membres, tret del Regne Unit, que es reuneixen a partir d'aquest dissabte a Brussel·les.

"M'agradaria que tots ens uníssim al voltant d'aquest principi clau durant la pròxima cimera, de manera que quedi clar que els progressos sobre ciutadania, diners i Irlanda han de venir primer", ha dit Tusk.

En la seva missiva, el president del Consell Europeu ha insistit en la importància de desenvolupar la negociació "en fases", donat el "període de temps limitat que hi ha per concloure les negociacions", que, en principi, és de dos anys.

"Millors garanties"

Tusk ha insistit en què han d'assegurar-se les "millors garanties" pels ciutadans europeus i les seves famílies, i que aquestes hauran de ser "efectives, executables, no discriminatòries i àmplies". A més, el polonès també ha explicat que el Regne Unit "haurà d'honrar les seves obligacions financeres amb la UE".

"Hem de protegir el procés de pau i reconciliació recollit en l' Acord del Divendres Sant. Hem d'evitar una frontera estricta entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord", ha dit Tusk.

El 'Finantial Times', de fet, ha publicat aquest divendres un article en què assegura que la UE es prepara per reunificar tota l'illa d'Irlanda en un sol país. La informació, però, no ha estat confirmada.