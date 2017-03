Wikileaks revela les eines de la CIA per piratejar

Wikileaks ha tornat a posar en evidència els serveis d’intel·ligència dels Estats Units. La pàgina web de filtracions va revelar milers de documents classificats que descriuen el suposat mètode de la CIA per piratejar mòbils, ordinadors i televisors intel·ligents i convertir-los en aparells d’espionatge.

Si es confirma l’autenticitat dels papers, seria “la filtració més gran de la història de l’agència d’espionatge nord-americana”, segons assegura Wikileaks en un comunicat. I, a més, tornarà a plantejar qüestions sobre la incapacitat de les agències d’espionatge nord-americanes de protegir els seus documents secrets. La magnitud de l’arxiu -que ha sigut batejat com a Vault 7 per Wikileaks i es farà públic en set entregues- ja s’ha comparat amb els cèlebres casos de filtracions de Chelsea Manning del 2010 i d’Edward Snowden del 2013.

El portal fundat per l’australià Julian Assange va publicar la primera part d’aquesta col·lecció de “diversos centenars de milions de codis”. Aquesta entrega, sota el nom de Year Zero, consisteix en 7.818 pàgines d’internet i 943 documents que exposen els sistemes de pirateig, software maliciós i armes cibernètiques que utilitza la CIA.

Tots els documents procedeixen d’“una xarxa aïllada i d’alta seguretat situada al Centre d’Intel·ligència Cibernètica de la CIA, a Langley, Virgínia”. Wikileaks va explicar que els va obtenir a través d’una persona que hi havia tingut accés. Fa poc “la CIA va perdre el control de la major part del seu arsenal de hacking, incloent-hi programari maliciós, virus, troians, sistemes de control remot i documents associats”. L’arxiu que va rebre el famós i polèmic portal hauria estat circulant de manera no autoritzada entre antics hackers i proveïdors del govern dels Estats Units. I una d’aquestes persones seria la seva font.

‘Hackeig’ de productes populars

Els documents, segons Wikileaks, mostren que la CIA és capaç de piratejar productes populars dels gegants tecnològics, com l’iPhone d’Apple, l’Android de Google, el programa Windows de Microsoft i televisors de Samsung. I també té la capacitat de superar l’encriptat de diverses plataformes de missatgeria com WhatsApp, Telegram, Signam, Confide i Cloackman per obtenir els continguts.

Wikileaks assegura que les tècniques de vigilància de les agències d’intel·ligència s’han sofisticat tant que podrien ser comparades a les del llibre 1984, de George Orwell. Una de les eines, anomenada Weeping Angel -que hauria sigut creada per la CIA amb la col·laboració dels serveis secrets britànics MI5-, transforma televisors intel·ligents en micròfons encoberts.

Els serveis secrets nord-americans també van investigar maneres per controlar els sistemes de navegació de cotxes i camions moderns per poder saber la seva geolocalització en tot moment i, fins i tot, manipular el sistema d’autoconducció. Wikileaks assegura que no es coneix l’objectiu d’aquesta tècnica però que podria servir per encobrir assassinats.

Assange va dirigir la difusió de la nova filtració massiva de Wikileaks des de l’ambaixada de l’Equador a Londres, que és on resideix des del 2012 per evitar la seva extradició a Suècia per respondre a les preguntes de la policia d’aquest país sobre un delicte sexual. Des de la revelació dels cables diplomàtics confidencials dels Estats Units, que li va proporcionar la soldat Manning, és reclamat pel govern nord-americà. I Assange tem que Suècia l’acabaria entregant a Washington.

Debat sobre el ciberespionatge

Wikileaks alerta de la dificultat de controlar les armes cibernètiques. I assenyala que la font de la filtració sobre la CIA, que és anònima, “desitja” obrir un debat públic “sobre la seguretat, la creació, l’ús, la proliferació i el control democràtic” d’aquestes armes. Ni la CIA ni la Casa Blanca van fer comentaris sobre l’autenticitat dels documents filtrats. Tot i així, analistes consultats per diversos mitjans nord-americans creuen que són creïbles.

Les revelacions arriben en un moment delicat per a les agències d’intel·ligència nord-americanes, que estan enfrontades amb el seu president, Donald Trump, per la suposada ingerència de Rússia en les presidencials del país. Els serveis secrets també han filtrat informació de contactes entre la campanya de Trump i diplomàtics russos. El magnat immobiliari, però, creu que tot és un complot per desacreditar la seva presidència.