Holanda frena el xenòfob Wilders, que quedaria segon amb 19 diputats

La formació del primer ministre holandès, Mark Rutte, hauria guanyat les eleccions holandeses de llarg i és la més votada, tot i que ha patit una forta davallada. Segons sondejos a peu d'urna de la televisió pública del país, la VVD es faria amb 31 escons, 10 menys que fa cinc anys, però supera amb escreix la xenòfoba PVV de Geert Wilders, que es quedaria amb 19, quatre més que a l'actual legislatura. Empatats amb seients apareixen amb els democristians i els liberals d'esquerres. Els verds de Jesse Klaver, obtindria 16 seients al Parlament. De confirmar-se els resultats, suposaria un alleugeriment per a les institucions europees que han plantejat els comicis com una prova de foc del suport al populisme.

Wilders ha volgut agrair la confiança dels seus electors: " Grà cies als votants del PVV! Hem guanyat escons! És la primera victòria ! Rutte no s'ha lliurat de mi encara!!"

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 de març de 2017



" Gràcies PVV votants ! Ens van guanyar seients ! ", Va dir Wilders en un tweet. " La primera victòria està a! I Rutte no ha vist l'últim de mi fins ara !! " PVV de Wilders perdia VVD de Rutte per una aparentment insuperables 12 seients en una enquesta de sortida publicades per la televisió holandesa NOS.

Els socialdemòcrates del PvdA, que estan en l'actual coalició de govern, patirien una forta derrota i baixarien dels 38 diputats actuals a tan sols 9.

L'amenaça a Europa

Els col·legis electorals dels Països Baixos han tancat les portes i no s'esperen resultats concloents fins poc abans de la mitjanit. Les eleccions són clau per al futur d'Europa, que està pendent del suport que rebrà la ultradretana i xenòfoba formació de Geert Wilders. Durant tot el dia, els centres de votació han estat molt concorreguts. A dues hores de finalitzar la transcendental jornada, la participació arribava al 82%, la més alta des de fa tres dècades.

Exitpoll: VVD veruit de grootste partij met 31 zetels: https://t.co/GDWN5WDV4F pic.twitter.com/FMUq15OPl7 — NOS (@NOS) March 15, 2017

Enviat a les 21:08 de dimecres

Si els resultats finals són fidels a les enquestes a peu d'urna, Wilders serà el principal partit de l’oposició, però ara queda el més difícil: treure la calculadora per formar govern. La gran fragmentació política obliga a formar un executiu de coalició amb almenys tres o quatre forces. Les previsions són que només mitja dotzena de formacions obtinguin representació parlamentària.

Un dels primers a reaccionar ha estat el ministre d'Exteriors alemany, Peter Altmaier, que a través de Twitter ha felicitat els holandesos: "Països Baixos Països Baixos Oh, sou uns campions! Ens encanta per les vostres accions i les vostres accions! Felicitats per aquest gran resultat!

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15 de març de 2017

També Martin Schulz, expresident del Parlament Europeu i candidat socialdemòcrata per a la cancelleria alemanya, també ha mostrat la seva alegria: " Wilders no podia guanyar l'elecció als Països Baixos. Estic alleujat, però cal seguir lluitant per una Europa oberta i lliure", ha dit.

Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen. Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 15 de març de 2017

La jornada electoral s'ha desenvolupat aquest dimecres sense incidents destacats. Entre els pocs incidents, destaca la presència de cartells proTurquia en una mesquita d’Àmsterdam que servia de col·legi electoral. El conflicte diplomàtic amb el govern de Recip Tayyip Erdogan ha centrat la recta final de la campanya.

De fet, els holandesos voten en els indrets més insospitats. No només es vota en centres educatius -plens de nens fent classe- sinó que qualsevol espai és vàlid: mesquites, ajuntaments, centres de ioga o fins i tot a la platja.

Les urnes que utilitzen per introduir el vot també criden l’atenció. No són pròpiament urnes sinó contenidors d’escombraries amb un forat per introduir el vot. De fet, per votar hi ha una única papereta amb el nom de tots els partits. Hi ha tantes formacions polítiques que es presenten a les eleccions, que la papereta és quilomètrica. Una altra de les peculiaritats de les eleccions holandeses és que no hi ha dia de reflexió i els polítics fins i tot poden fer campanya el dia mateix dels comicis.