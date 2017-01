Donald Trump: "A partir d'avui només serà Amèrica primer"

El nou president dels EUA, Donald Trump, pren el relleu a Barack Obama aquesta tarda a Washington en un acte solemne d'investidura a les escales del Capitoli. Serà una jornada de discursos i protestes. Trump ha jurat el càrrec a les escales del Capitoli, davant del president del Tribunal Suprem, John Roberts. També ho ha fet el vicepresident Mike Pence.



Trump ha agraït el matrimoni Obama per haver facilitat el traspàs de poders. "Els homes i dones oblidats del nostre país ja no seran mai més oblidats", ha promès el nou president. El seu discurs ha tingut el to populista de la campanya: "Els americans volen bones escoles, barris segurs i bons llocs de treball: això són demandes justes i raonables", ha dit. I ha denunciat que “els polítics prosperen mentre es perden llocs de treball i es tanquen fàbriques". També ha promès acabar amb la "carnisseria" de les drogues, la delinqüència i la pèrdua de llocs de treball".

En defensa de les seva doctrina proteccionista Trump ha promès "protecció per tenir més prosperitat i força. Amèrica tornarà a guanyar, a guanyar com no ho ha fet mai abans. Recuperarem els nostres llos de treball. Recuperarem les nostres fronteres. Recuperarem la nostra riquesa. Recuperarem els nostres somnis", ha proclamat. I ha destacat dues "normes simples: compra americà, contracta americans".

També ha promès "erradicar el terrorisme islamista radical de la terra".

El ja 45è president dels Estats Units ha apel·lat al patriotisme: "quan Amèrica està unida, Amèrica és imparable. No hem de tenir por. Estem protegits i sempre ho estarem per la llei i l'exèrcit, però encara més estem protegits per Déu". I ha tancat el discurs amb una fórmula que ja havia fet servir en anteriors intervencions: “Junts farem Amèrica forta, rica, orgullosa d’ella mateixa i segura”.

Una investidura amb boicot, per Marta RodríguezEl traspàs també s'ha produït ja a Twitter.

Trump i Obama, que ha rebut el president entrant i la seva dona Melània com marca la tradició a la Casa Blanca, han arribat junts al Capitoli en una limusina blindada.

540x306 Un manifestant desallotjat del Mall. / Patrick Smith/Getty Un manifestant desallotjat del Mall. / Patrick Smith/Getty

Unes 900.000 persones segueixen a Washington la cerimònia, precedida d'una missa i una visita a la Casa Blanca. L'assistència és molt més baixa que en altres cerimònies d'inauguració, sobretot comparada amb la massivitat de la investidura d'Obama el 2009. Els assistents només cobreixen la meitat del Mall.

Chuck Schumer, cap de la minoria al senat ha dit que vivim "una època de desafiaments en què la fe en el nostre govern, les nostres institucions i fins i tot en el nostre país es pot erosionar", però ha dit que no perd la confiança "per una raó: vosaltres, el poble americà".

La candidata demòcrata Hillary Clinton ha arribat amb el seu marit Bill per assistir a la cerimònia i s'endu bona part dels focus.

Els Trump han acompanyat els Obama fins a l'escala del Capitoli, on s'han acomiadat i han pujat a un helicòpter que els portarà fins la base Andrews. Trump residirà una desfilada militar amb el vicepresident Mike Pence des del Capitoli per l'Avinguda Pensilvània. Com marca la tradició, després hi haurà els balls inaugurals.

Protesters with hands up, smoke bomb just went off pic.twitter.com/Bgdge5q1q5 — Zoe Tillman (@ZoeTillman) 20 de gener de 2017

Paral·lelament hi ha hagut xocs entre manifestants anti-Trump i la policia.