"Us està mentint": el troleig d'un eurodiputat a Nigel Farage

L'eurodiputat britànic laborista Seb Dance ha trobat una forma original de respondre a l'ultradretà Nigel Farage al Parlament Europeu. Mentre el fins fa poc líder del UKIP defensava el veto a migrants i refugiats dictat per Donald Trump, l'eurodiputat Dance s'ha canviat de lloc per quedar al seu darrere dins el pla de la càmera que registra els debats de la cambra i ha escrit en un full "us està mentint", amb una fletxa senyalant-lo.

En aquest moment Farage acusava les institucions europees d'antidemocràtiques, abans de parlar de la "retòrica anti-americana de la UE"

Farage assegura que "Trump es mou per protegir els Estats Units del Terrorisme Islàmic" i que "l'únic que ha fet és actuar contra set països que ja havien estat identificats per Obama com a amenaces als Estats Units".

El líder ultradretà protagonitza u na discussió amb el president de la cambra, recordant que la Comissió Europea té poder legislatiu sense ser un organisme d'elecció directa. I quan li replica que sigui respectuós respon: "potser també ho hauria de ser amb el líder d'un partit polític que va guanyar les eleccions europees a la Gran Bretanya el 2014".

Pocs minuts després un treballador del parlament s'apropa a Dance, ja fora del pla de la càmera i li després d'un intercanvi de paraules, la seva protesta solitària s'acaba. El UKIP ha presentat una queixa formal al·legant que la mesa no s'ha pres prou seriosament l'assumpte.