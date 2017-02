De què parlarà Donald Turmp al seu primer discurs davant el Congrés dels EUA?

Després de 40 dies com a president dels Estats Units, Donald Trump parlarà aquesta nit de dimarts -a les dues de la matinada hora catalana- per primera vegada davant les dues cambres del Congrés.

En el seu primer discurs de l'Estat de la Unió, una cita anual on el president dels EUA exposa les prioritats més immediates de la seva administració, posarà sobre la taula algunes de les seves propostes més polèmiques, com ara l'augment de la despesa militar que va anunciar dilluns o com pensa abordar l'eliminació de l'Obamacare. Dues mesures que li costarà tirar endavant perquè el seu propi partit es mostra dividit al respecte.

Segons el 'New York Times', Trump té previst parlar de "promeses fetes i promeses complertes" durant la primera part del seu discurs. Els líders del Partit Demòcrata a les dues cambres legislatives, Chuck Schumer i Nancy Pelosi, creuen que el republicà farà gala del la seva "retórica populista" i que farà un discurs carregat de "paraules buides".

Despesa militar

Serà un dels temes centrals de la seva intervenció. Dilluns el president va anunciar que a l projecte de pressupostos per a l’any fiscal 2017 que ha de presentar davant el Congrés -i que es debatrà a partir de l’1 d’octubre-, proposarà augmentar un 9% la despesa militar del país, fet que suposa un increment de 54.000 milions de dòlars respecte el 2016.

El demòcrates veuen la proposta com una manera d'imposar "noves càrregues" sobre la classe mitjana i creuen que l'augment del pressupost en defensa perjudicarà les agències de protecció del medi ambient i els consumidors.

Reforma sanitària

"Us ho he de dir, és un tema molt complex. Ningú sabia que reformar la sanitat podia ser tan complicat". Amb aquestes paraules Donald Trump reconeixia dilluns que derogar el projecte de sanitat d'Obama, conegut com a Obamacare, seria més complicat del que el seu equip esperava.

En part, ho és pels detalls que envolten la derogació i que divideixen els membres del seu partit. Mentre que alguns legisladors republicans volen una ràpida eliminació de la polèmica llei sanitària d'Obama que ofereix cobertura mèdica a uns 20 milions de persones, n’hi ha d’altres que creuen que cal tenir un pla alternatiu abans de fer el pas.

Alguns republicans ja havien advertit al president que canviar l'Obamacare seria un procés llarg abans i tot que Trump, durant els primers dies al capdavant del govern, prometés no només derogar la llei sinó reemplaçar-la immediatament per una de nova.

S'espera que Trump dediqui bona part del seu discurs ha parlar sobre aquesta qüestió.

Reforma fiscal

Wall Street espera que Trump doni detalls sobre la seva agenda econòmica aquest dimarts a la nit. El president ha anunciat durant les últimes setmanes que aviat faria pública la seva reforma fiscal, que es preveu basada en retallar impostos a les empreses.

El republicà ha amenaçat en varies ocasions a les companyies que fabriquen a Mèxic i venen els seus productes als Estats Units, assegurant que els imposarà un impost de fronteres. Al desembre va dir que aquest seria d'un 35%. Queda esperar si tot el que ha dit es confirma i quins són els detalls de la reforma.

Immigració

"Sentireu a parlar molt d'immigració demà a la nit", explicava dilluns Sean Spicer, cap de premsa de la Casa Blanca, referint-se al discurs de l'Estat de la Unió. Les decisions que ha pres Donald Trump des que va ser nomenat el 20 de gener en matèria migratòria són les que li han portat més crítiques. Primer va ser vetar l'entrada al país als ciutadans de set països de majoria musulmana i més tard l'enduriment de les mesures contra els sense papers, que facilitaria les deportacions massives.

En resposta, els legisladors demòcrates han convidat a assistir a l'acte de l'Estat de la Unió joves immigrants sense papers.