Macron i Le Pen passen a la segona volta, segons els primers sondejos a peu d'urna

Segons els primers sondejos a peu d'urna, Emmanuel Macron i Marine Le Pen són els candidats que es disputaran la presidència de la República en la segona volta de les eleccions presidencials, el proper diumenge 7 de maig.

Els col·legis electorals de les grans ciutats franceses han estat els últims a tancar les portes, a les vuit de la tarda, després que la resta ho fessin una hora abans, a les set.

Els mitjans francesos donen per guanyador Macron amb un 24% dels vots i Le Pen amb un 21,8%, tot i que un segon sondeig Kantar France dona un empat entre els dos amb un 23%.

Els finalistes

540x306 Emmanuel Macron quan ha dipositat el seu vot. / PHILIPPE WOJAZER / AFP Emmanuel Macron quan ha dipositat el seu vot. / PHILIPPE WOJAZER / AFP

Emmanuel Macron

El líder del moviment En Marxa! s'havia definit des del primer dia ni d'esquerres ni de dretes per intentar aplegar el màxim de vots possibles, i ho ha aconseguit. S'havia mantingut al capdamunt de les enquestes durant setmanes, però va haver d'apostar fort els darrers dies de campanya quan va veure que els seus rivals estaven trepitjant-li els peus. Macron és un outsider. Abans, havia estat banquer i inspector de finances, però va entrar a la política al costat d'Hollande, el 2012, com a ministre d'Economia. El candidat és obertament europeista, però, segons els seus detractors, presenta un programa molt ambigu.

540x306 Marine Le Pen votant aquest matí al seu poble, Hénin-Beaumont. / CHARLES PLATIAU / REUTERS Marine Le Pen votant aquest matí al seu poble, Hénin-Beaumont. / CHARLES PLATIAU / REUTERS

Marine Le Pen

Si es confirmen els resultats preliminars, per segon cop el Front Nacional de Marine Le Pen haurà passat a una segona volta a les presidencials franceses. La primera vegada va ser el 21 d'abril del 2002, la diferència: llavors el seu èxit va ser per sorpresa, enguany havia estat anunciat. Durant tota la cursa presidencial els sondejos la donaven, per segur, a la segona volta. De fet, Le Pen, amb el seu discurs ha marcat el ritme i l'agenda de la campanya. Ha renovat el llenguatge del Front Nacional: el seu pare abanderava l'antisemitisme i la xenofòbia, ella, en canvi, parla d'immigració i de nacionalisme. Les seves propostes antieuropees -ha promès que si guanya farà un referèndum sobre la pertinença a la UE - han calat entre els francesos, sobretot entre les classes mitjanes que més han patit les conseqüències de la crisi.

El candidat de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon i el conservador François Fillon haurien quedat empatats amb un 19,5% dels vots mentre que el socialista Benoît Hamon ha estat el gran derrotat amb un 6,5% dels vots i ha comparegut per reconèixer la seva derrota i per demanar el vot per Macron, amb l'objectiu de combatre l'extrema dreta.

Contràriament al que es preveia, la participació ha estat molt més alta de l'esperada, amb només un 23% d'abstenció, segons dades d' Ipsos. Una xifra que queda lluny del rècord del 2002, quan es va registrar un 28,4% d'abstenció.