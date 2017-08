La tensió a la península coreana podria augmentar una altra vegada

El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, ha demanat aquest dilluns al seu homòleg nord-coreà que no utilitzi els exercicis militars de Seül i Washington com una excusa per incrementar encara més la tensió a la península coreana.

Corea del Sud i els Estats Units inicien aquest dilluns unes maniobres militars que s'allargaran fins al proper 31 d'agost. Aquestes accions, que es fan cada any, suposen el desplegament de 50.000 efectius sud-coreans i de 17.500 de nord-americans en territori sud-coreà. Són una simulació bèl·lica que busca assajar respostes conjuntes a una hipotètica invasió del Sud per part del Nord.

Moon ha advertit a Pyongyang que no ha d'utilitzar aquestes maniobres com a "pretext per agreujar la situació amb accions provocatives" i ha insistit que "aquests exercicis no pretenen elevar la tensió a la península, sinó que tenen l'objectiu de revisar la preparació defensiva dels dos aliats".

540x306 El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, presideix una reunió del seu gabinet a Seül / STRINGER / REUTERS El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, presideix una reunió del seu gabinet a Seül / STRINGER / REUTERS

Corea del Nord denuncia cada any que aquest simulacre és un assaig per atacar el seu territori. L'any anterior, va respondre amb el llançament d'un míssil balístic des d'un submarí, i enguany el règim de Kim Jong-un ja ha llançat una advertència. A través d'un editorial al diari nord-coreà 'Rodong Sinmun', va advertir diumenge que aquestes maniobres són com "tirar gasolina al foc", tenint en compte l'actual clima de tensió.

"Aquestes maniobres són com tirar gasolina al foc", segons el règim nord-coreà

"Corea del Nord ha d'entendre que el Sud i els EUA han de fer aquestes accions a causa de les seves contínues provocacions", ha intentat justificar el mateix president sud-coreà. I ha afegit que la seva oferta perquè Pyongyang dialogui amb Seül segueix en peu.

Tot i així, la situació és més preocupant aquest 2017 perquè les relacions entre el president nord-americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, han experimentat una de les pitjors escalades dialèctiques dels últims anys i, en els últims mesos, s'han refredat completament.

Corea del Nord va amenaçar d' atacar les bases nord-americanes a l'illa de Guam després que les Nacions Unides imposessin noves sancions econòmiques al règim de Pyongyang pels últims llançaments de míssils balístics intercontinentals.

Trump va contestar amb un to bel·ligerant a les amenaces nord-coreanes i va anunciar possibles moviments militars a la regió. Tot i així, en els últims dies, la tensió havia disminuït a l'espera de com actuava un i altre país.