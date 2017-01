Segon ultimàtum al dictador de Gàmbia perquè abandoni el poder

Segon ultimàtum per a Yahya Jammeh, el dictador de Gàmbia que es resisteix a cedir la presidència a Adama Barrow, guanyador de les eleccions que s'ha vist forçat a jurar el càrrec a l'ambaixada de Dakar. La Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (Cedeao) ha detingut l'avanç de les tropes que dijous a la nit havia començat a desplegar al petit país subsaharià per donar temps als mediadors africans que intenten convèncer Jammeh que plegui. El nou termini acaba avui, 24 hores després que s'exhaurís el temps extra perquè el perdedor a les urnes fes les maletes.

Acció militar, a punt

L'exèrcit senegalès va entrar ahir a Gàmbia per expulsar Jammeh de la presidència i facilitar l'arribada de Barrow, reconegut com l'únic president legítim del país per l'ONU i la comunitat internacional. Però malgrat que els països de la Cedeao ja tenen mitjans aeris i nàutics a punt per intervenir a Gàmbia, l'organització vol donar una segona oportunitat al diàleg i avui el president de Guinea Conakry, Alpha Condé, i el de Mauritània, Mohamed Ould Abdelaziz, es reuneixen amb Jammeh, com ja ho han fet, sense èxit, el seu homòleg de Nigèria.

"Si Jammeh s'obstina, la Cedeao el desallotjarà", ha advertit el president de la comissió d'aquest organisme depenent de la Unió Africana, Marcel Alain de Souza.

Mentrestant, els carrers són plens de gent que dona la benvinguda a la investidura d'Adama Borrow, que recorda que és el primer president del país escollit democràticament a les urnes.