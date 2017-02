'Billions' enceta el segon 'round'

Bobby Axelrod ( Damian Lewis) ha perdut una batalla però segueix disposat a guanyar la guerra. El duel d’egos i ambicions entre aquest multimilionari i el fiscal Chuck Rhoades ( Paul Giamatti) començarà diumenge una nova ofensiva amb la segona temporada de ' Billions', que es podrà veure a dos quarts de cinc de la matinada a Movistar Series en una estrena simultània amb els Estats Units. Els dos protagonistes (i alhora antagonistes) del drama financer reprendran la seva aferrissada persecució del poder i el domini amb la mateixa fúria contra l’altre però en un escenari diferent.

“Només hi ha una cosa que has de témer més que un home amb recursos il·limitats: un home sense res a perdre”, li deia el multimilionari al fiscal en l’última escena de la primera temporada. Després que l’Axe destruís la seva pròpia empresa fins als fonaments per trobar els suposats micròfons amb els quals el Chuck l’espiava, els personatges principals s’han intercanviat els rols. Els nous episodis de Billions arrencaran amb els intents de l’inversor sense escrúpols de recuperar la reputació i reconstruir des de zero el seu imperi, mentre que el fiscal es mourà en el terreny de la confiança després de guanyar prestigi i creure que ha fet justícia. Obligats a sobreviure a un entorn canviant, els dos peixos grossos de Wall Street adaptaran les seves estratègies a les circumstàncies sense abandonar les manipulacions, els enganys i les traïcions pròpies de la sèrie de Showtime. Tampoc hi faltaran els maletins per afavorir xantatges, els peculiars interessos sexuals del fiscal i la tendència del multimilionari a tirar la casa per la finestra i concedir-se tot tipus de capritxos.

Sense deixar enrere les trames elèctriques i els intercanvis dialèctics a tota velocitat que caracteritzen la primera temporada, la ficció aprofundirà en les vides personals dels dos taurons financers. Si bé l’Axe comptarà amb el suport incondicional de la Lara ( Malin Akerman), la seva dona, en Chuck veurà com les decisions professionals fan estralls en la seva relació amb la Wendy ( Maggie Siff). L’esposa del fiscal i extreballadora de l’Axe s’allunyarà de tots dos disposada a portar les regnes de la seva vida.

Creada per Brian Koppelman, David Levien i Andrew Ross Sorkin, Billions mantindrà com a nucli el conflicte entre el pes de la llei i el pes de la riquesa, però incorporarà personatges que aportaran noves dimensions a la sèrie. Un d’aquests serà en Todd Krakow ( Danny Strong), un assessor financer presumit amb l’aspiració de seguir els passos de l’Axe i aconseguir grans sumes de diners. A l’entorn del multimilionari també s’hi afegirà Taylor ( Asia Kate Dillon), un intern de gènere no binari -és a dir, que no s’identifica amb les denominacions tradicionals d’home i dona- que cridarà ràpidament l’atenció per la seva habilitat a l’hora de llegir entre línies i preveure els moviments de l’enemic. Per la seva banda, el fiscal s’haurà d’enfrontar a Oliver Drake ( Christopher Denham), un personatge curiós que tindrà el repte d’investigar i avaluar els comportaments d’en Chuck. En paral·lel, guanyaran més rellevància en Bryan Connerty ( Toby Leonard Moore), la mà dreta del fiscal, i la Kate Sacker ( Condola Rashad), la jove i brillant assistent de la seva oficina.

‘Goliath’ arriba avui a Amazon Prime Video

El catàleg de sèries d’ Amazon Prime Video se segueix engreixant. La plataforma estrena avui Goliath, un drama jurídic protagonitzat per Billy Bob Thornton (l’actor que va guanyar un Oscar amb el film L’altre costat de la vida i va encarnar Lorne Malvo a Fargo ). A la nova sèrie, Thornton interpreta un advocat famós i amb una firma prestigiosa que perd un cas relacionat amb un nen assassinat. Aquest fracàs suposa un daltabaix en la seva trajectòria professional: l’home es queda sense feina i la seva dona li demana el divorci. L’advocat intentarà refer-se al costat d’un jove que també ha sigut acomiadat de la seva antiga empresa.

A partir d’avui també es podrà veure a Amazon Prime Video la tercera temporada de ' Mozart in the jungle'. Aquesta entrega, que ja estava disponible a Espanya a través de Movistar+, portarà l’orquestra de Rodrigo da Sousa per diverses ciutats d’Europa.