Brussel·les vol endurir les normes de privacitat per a WhatsApp i Skype

La Comissió Europea va proposar ahir que les empreses com WhatsApp o Skype compleixin les mateixes normes sobre privacitat que les companyies telefòniques, cosa que reclamaven les empreses de telecomunicacions des de feia temps.

El 92% dels europeus consideren “molt important” que ningú accedeixi a la seva informació personal sense consentiment, segons l’Eurobaròmetre. Per això, l’executiu vol que les normes de privacitat afectin tots els proveïdors de serveis de comunicacions com WhatsApp o Viber, que ofereixen l’oportunitat de trucar, però que fins ara no seguien les mateixes normes que les companyies de telecomunicacions.

La protecció de l’usuari s’hauria de garantir des del moment en què es fa la trucada, incloent la localització, la data i l’hora. A més, si el client no autoritza l’ús de la informació s’hauran d’esborrar totes les dades. Brussel·les espera que com a molt tard a partir del maig del 2018 Facebook o Google compleixin amb els requisits sobre seguretat dels organismes nacionals reguladors. I, a més, posin límits als seus mètodes per aconseguir ingressos a través de les dades dels seus clients.

L’executiu va decidir també ahir portar Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE perquè ha sigut incapaç de recuperar les ajudes que va concedir per a l’expansió de la TDT a Castella-la Manxa i altres zones remotes de l’Estat. Brussel·les va instar Espanya el 2013 i el 2014 a tornar un total de 303,8 milions d’euros per ajudes il·legals. L’executiu lamenta que l’Estat només hagi recuperat 5,5 milions d’euros i que encara segueixi mantenint una infraestructura que “distorsiona la competència”.