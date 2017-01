Catalunya Ràdio emetrà des d’on vulguin els oients el Dia de la Ràdio

Catalunya Ràdio prepara una iniciativa especial per al 13 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio. L’emissora pública s’ha proposat emetre tots els seus programes des de fora de l’estudi, i deixa a iniciativa dels oients l’elecció dels llocs on s’instal·laran els seus micròfons, ja sigui una casa particular, una escola, un negoci o qualsevol altre espai.

A través de la web de la ràdio es poden proposar ubicacions, i a partir d’aquí cada programa escollirà un d’aquests llocs per emetre l’edició d’aquell dia. “ És l’expressió màxima de la sobirania dels oients respecte a la seva ràdio. Representa un repte molt important”, explica el director de continguts de Catalunya Ràdio, Santi Faro. “Suposarà un desplegament tècnic, tecnològic i de recursos espectacular, però creiem que Catalunya Ràdio aquell dia ha de demostrar la seva potència, ha de demostrar que està amb els oients i que ho podem fer”, afegeix el director de l’emissora, Saül Gordillo.