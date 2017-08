Craig serà Bond (a pesar de tot)

L’actor britànic Daniel Craig, de 49 anys, va dir textualment temps enrere que preferia tallar-se les venes abans que donar vida novament al personatge que més fama li ha donat, James Bond. Tot i això, fa poc apareixia a The late show with Stephen Colbert i confirmava els rumors que feia dies que havia publicat el New York Times : serà el protagonista del pròxim lliurament de l’agent 007. Amb un lacònic “Sí”, Craig admetia implícitament que s’havia deixat seduir per l’oferta dels productors, que han posat sobre la taula una quantitat suficient per fer-lo canviar d’idea i que accepti aparèixer al 25è lliurament cinematogràfic de les històries de l’agent secret més ben vestit.

No obstant, l’actor no ho tindrà tot tan fàcil com amb els productors. Amb la seva dona sembla que ja han sorgit els primers maldecaps arran de la pel·lícula, prevista per al 2019 i que encara no té nom. Segons The Mirror, la dona de Craig, la també actriu Rachel Weisz, s’hauria oposat a la participació en la pròxima pel·lícula de Bond perquè té por que li pugui passar el mateix que a Tom Cruise, que recentment ha patit una greu lesió mentre rodava el sisè lliurament de la saga Missió impossible.

Però no només és el cas de Cruise el que espanta Weisz -de 47 anys i casada amb ell des del 2011-, el seu historial de lesions fent de Bond no és gaire esperançador. Rodant Casino Royale, Craig es va trencar dues dents i al set de Quantum of Solace va haver de ser assistit per un cop a la cara. Més tard es va trencar una costella. L’any passat, a més, es va haver de sotmetre a una operació de genoll per dues lesions. Per tot això Craig ja hauria estipulat que en el nou lliurament, el cinquè en què participa, no rodarà tantes escenes d’acció.

Després de saber-se que Craig tornarà a ser Bond, ha crescut l’atenció mediàtica sobre el film. Mentre alguns mitjans es pregunten quin serà el nou cotxe que pilotarà Bond, d’altres pensen en qui serà la seva noia. En qualsevol cas, queda clar que l’interès per la saga és molt alt. Al gener es va posar a la venda el veler que apareix a Skyfall per 8,85 milions d’euros. Bond segueix convertint en or tot el que l’envolta. Craig inclòs.