Daniel Rodrigues, fotògraf iberoamericà de l’any

La divisió llatinoamericana del certamen Pictures of the Year ha fet públics els seus premis, després de deliberar aquesta setmana a Casa Amèrica Catalunya. El portuguès Daniel Rodrigues ha sigut designat fotògraf de l’any pel seu treball amb els albins de Malawi i Tanzània, països on hi ha la creença que les persones amb aquesta afecció porten bona sort i, per tant, a vegades són segrestades o venudes per milers de dòlars. Fins i tot es fan talismans de part dels seus cadàvers. Les fotografies, en un blanc i negre extremat, les va publicar el New York Times. El segon premi va correspondre a Santi Palacios, madrileny establert a Barcelona, i Andres Kudacki es va emportar el bronze. El jurat, a més, va atorgar una menció per a Alexandre Meneghini.

El certamen comptava també amb premis dedicats a fotografies individuals o sèries que encaixessin en la categoria de vida quotidiana, notícies, retrat, esports, migració, refugiats i tràfic de persones, pobles originaris, tradicions i religió i el futur de la ciutat. A més, ha lliurat premis de vídeo, llibre i multimèdia.