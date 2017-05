El ‘Diari de Vilanova’, degà de la premsa, en situació límit altre cop

260x366 La portada de la setmana passada del 'Diari de Vilanova' La portada de la setmana passada del 'Diari de Vilanova'

Quan encara no fa dos anys que un nou editor se’n va fer càrrec, el Diari de Vilanova torna a estar en situació crítica. Els sis treballadors que tenia l’empresa editora de l’edició en paper van rebre la notificació oral que ja no es comptava amb ells, per sorpresa i amb efectes immediats, la qual cosa ha generat incertesa sobre la continuïtat de l’edició en paper. Tanmateix, des de la redacció del mitjà - degà de la premsa a Espanya, amb 167 anys d’història- asseguraven a l’ARA que es vol seguir editant el setmanari i que està previst que surti aquest divendres. L’editora compta encara amb tres redactors, que fins ara feien la web, i s’ha fitxat un nou auxiliar. El 2015 el diari tenia 16 treballadors, i abans de la crisi, 32.

La sotragada laboral se suma a un trasllat de seu forçós, ja que el diari no pagava el local municipal que feia servir. A més, acumula deutes amb l’administració i, en els últims temps, pagava les nòmines amb retard.