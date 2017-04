'Divendres' s'endarrerirà tres quarts d'hora a la tornada de Setmana Santa

TV3 refarà la seva graella de tarda coincidint amb la tornada de Setmana Santa. A partir del dimarts 18 d'abril, l'endemà del Dilluns de Pasqua, el programa 'Divendres' endarrerirà tres quarts d'hora el seu horari d'emissió, de manera que començarà a les 17.25 i s'acabarà a les 20.05, per donar pas al concurs 'Tot o res'.

Les tardes, objectiu número 1 de TV3 per recuperar el lideratgeL'espai que quedarà entre 'La Riera' i l'inici del magazín que presenten Helena Garcia Melero i Espartac Peran l'ocuparà a partir d'ara la sèrie 'Nashville', una ficció que gira a l'entorn de la música country, estrenada a la cadena nord-americana ABC l'any 2012 i que el gener passat va inaugurar la cinquena temporada al canal CMT. TV3, a més, reemetrà els dissabtes a la tarda els episodis que hagi ofert al llarg dels dies anteriors, de manera que reduirà la seva oferta cinematogràfica dels caps de setmana.

La sèrie està protagonitzada per Connie Britton, que dona vida a Rayna Jaymes, una veterana estrella del country, i per Hayden Panettiere, que es posa a la pell de Juliette Barnes, una jove intèrpret que s'està convertint en una ídol de masses entre el públic adolescent i que amenaça de prendre-li l'hegemonia. Malgrat la rivalitat entre totes dues, es veuran obligades a compartir cartell durant una gira.

Pel que fa a la sèrie 'El Faro', s'acomiadarà dimarts vinent amb l'emissió del seu últim episodi. Durant la resta de la Setmana Santa, la seva franja l'ocuparà la ficció francesa 'Unitat d'investigació'.

Durant aquests dies de vacances escolars, TV3 mantindrà la graella habitual fins dimecres, amb l'excepció de 'La Riera', que descansarà tota la setmana, Dilluns de Pasqua inclòs. El programa 'Divendres' i el concurs 'Tot o res' ja no s'emetran per Dijous Sant, i tant divendres com dilluns la graella es transformarà totalment, com passa habitualment els festius.

El canvi d'horari de 'Divendres' i la introducció de 'Nashville' a una franja on fins ara TV3 no emetia ficció representen la primera modificació que pateix la graella de la cadena des de l'arribada del nou director, Vicent Sanchis, que va ser nomenat el 13 de març. El seu antecessor, Jaume Peral, havia avançat al gener, en una entrevista a l'ARA, que 'Divendres' seria cancel·lat al final d'aquesta temporada, i al febrer, durant una compareixença al Parlament, va assenyalar que la franja de tarda era la primera sobre la qual calia actuar per fer repuntar l'audiència de TV3.