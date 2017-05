‘Espai Terra’ deixarà els matins i TV3 estudia tornar-lo al vespre

TV3 remodelarà de cap a peus la programació matinal a partir de la temporada que ve, i el programa Espai Terra és un dels afectats. Segons ha pogut saber l’ARA, els responsables de programació tenen tres opcions sobre la taula. O bé integrar els seus continguts dins del nou magazín matinal que es prepara, o bé retornar-lo als vespres -just abans del Telenotícies - o bé suprimir-lo (tot i que aquesta és, ara per ara, l’opció menys probable). Però es dona per fet que el programa no seguirà als matins, ja que es vol que el nou magazín enllaci directament amb el Telenotícies comarques.

En el rerefons de l’operació hi ha la voluntat d’arrossegar més espectadors cap als informatius de la cadena. Espai Terra acumula aquesta temporada una mitjana de 114.000 espectadors i un share del 9,4%. Es tracta d’una quota lleugerament més baixa que la mitjana de la cadena i, en tot cas, queda lluny del 17,0% que aconsegueix el Telenotícies comarques. La cadena també avalua com optimitzar aquest noticiari perquè, al seu torn, contribueixi més -en espectadors- a l’arrencada del Telenotícies migdia.

Un magazín de tres hores i mitja

El que ja és segur -tot i que no s’ha comunicat oficialment- és que Els matins no sobreviuran la temporada. El programa ha perdut aproximadament un terç de la quota de pantalla en aquest últim any. Els dos últims mesos, per exemple, ha marcat un 10,4% al març i un 9,7% a l’abril: són els dos pitjors registres de la temporada. Al curs anterior, en canvi, durant quatre mesos va aconseguir un 15% o més.

Per revertir aquesta situació, es vol reformular la franja d’ Els matins i oferir en el seu lloc dos programes diferenciats. El primer estaria presentat i dirigit per Lídia Heredia, duraria dues hores llargues i seria eminentment informatiu. El segon tindria Òscar Nogueira com a director. Responsable d’espais com La partida o Joc de cartes, i exdirector de la privada 8TV, se li ha encarregat que munti un programa de tres hores i mitja que arrencaria a quarts d’onze del matí.

El projecte està previst que tingui dos presentadors: un de tall més clàssic i un altre de més trencador. “És un programa jove per a gent adulta -expliquen fonts de TV3-. Si hi ha algun fet informatiu de primer ordre, s’hi connectarà. Però la idea és que l’entreteniment sigui el rei i que manin les seccions, que seran molt dinàmiques: si alguna no funciona, cal poder-la substituir”. El nom dels conductors no està decidit però es vol aprofitar per ocupar una de les dues places amb una cara que sigui nova per a TV3. De fet, el projecte s’ha elaborat buscant un trencament fort amb el que s’ha fet els últims anys a la casa. L’opció d’integrar els continguts topa amb aquesta voluntat i per això s’estan explorant les altres opcions.