Front per rellevar la cúpula de RTVE abans de vacances

El polèmic José Antonio Sánchez té els dies comptats com a president de RTVE. Des que el PP va imposar la seva nominació a finals del 2014, el també ex director general de Telemadrid no ha fet més que acumular escàndols: s’han multiplicat les denúncies per falta d’independència informativa i l’audiència no ha fet més que caure en picat, mentre que el sou de Sánchez ha seguit augmentant i és un dels càrrecs públics més ben pagats de l’Estat -cobra 200.000 euros bruts a l’any-. Però la gran incògnita és quan i com es produirà el seu relleu. Tota l’oposició al Congrés té clar que Sánchez ha de fer les maletes, i si és abans que els diputats marxin de vacances d’estiu millor, però PSOE, Podem i Ciutadans no es posen d’acord en el mecanisme.

La cambra baixa va aprovar ahir per unanimitat accelerar la reforma per despolititzar RTVE. La iniciativa del PSOE es tramitarà per lectura única perquè d’aquí un mes i mig com a màxim ja pugui estar en vigor. La mesura preveu revertir el sistema d’elecció del president que va imposar el govern de Mariano Rajoy per decret el 2012 gràcies a la seva majoria absoluta. El decret establia que n’hi havia prou amb aquesta majoria per poder designar president de l’ens, mentre que fins llavors calia el suport de dos terços de la cambra.

La iniciativa socialista ho té tot per prosperar, però tota l’oposició s’ha adonat que amb la norma de dos terços no n’hi ha prou per aturar el control del PP a RTVE. Els 137 diputats populars d’un total de 350 a la cambra podrien bloquejar una vegada i una altra l’elecció d’un nou president, tal com, de fet, va passar anys enrere a la CCMA. Per això els socialistes han presentat una esmena d’última hora al seu propi text en què, primer, quedi recollit en la llei que, un cop entri en vigor, “s’ha de procedir immediatament a l’elecció del nou Consell d’Administració i d’un nou president de la Corporació de RTVE i del Consell”. I segon, que si en la primera votació no s’arriba a la majoria qualificada de dos terços, n’hi haurà prou amb la majoria absoluta en una segona votació que no s’allargui més de 15 dies si la candidatura té “el suport d’almenys la meitat dels grups parlamentaris” de la cambra.

El Congrés té un total de set grups parlamentaris (inclòs el mixt, on hi ha el PDECat). Això vol dir que no caldria el suport del PP per escollir nou president de RTVE. Sumant el del PSOE, Units Podem, Ciutadans i PNB o Esquerra n’hi hauria prou. Fonts socialistes asseguren que tenen el suport tant del partit de Pablo Iglesias com del d’Albert Rivera per a aquesta esmena, malgrat que ells hagin presentat un altre mecanisme. Tant Podem com Ciutadans proposen que en segona votació pugui passar el candidat per una majoria de tres cinquenes parts (140 escons). Això vol dir que amb els 137 escons dels populars no n’hi hauria prou. Els d’Iglesias, a més, han presentat una altra esmena perquè l’elecció del president i dels consellers sigui a través d’un concurs públic, és a dir, per meritocràcia.

Esperança a TVE

La notícia s’ha rebut amb esperança al consell d’informatius de TVE, que aquesta setmana ha vist una nova censura “flagrant” al canal 24 h. Dimecres a la tarda compareixien en la comissió de justícia tant el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, com el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per explicar les presumptes ingerències en el ministeri públic en el marc de l’operació Lezo, que ha portat l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González (PP), entre reixes per l’escàndol de corrupció al Canal de Isabel II. El canal, però, només va retransmetre en directe sis minuts de les compareixences i va preferir repetir un reportatge d’ Informe semanal sobre Eurovisió.

“La situació a TVE és d’autèntica urgència”, assegura a l’ARA el president i portaveu del consell d’informatius, Alejandro Caballero, que té “l’esperança” que el relleu en la presidència es “resolgui de seguida”. El que sí que tenen intenció de demanar és que, per recuperar la “credibilitat” de la cadena, es tingui en compte el referèndum dels treballadors sobre el nou director d’informatius. El 2014, el 77% dels periodistes de TVE van rebutjar el nomenament de José Antonio Álvarez Gundín i només un 3,75% de la plantilla va votar-hi a favor. Ara esperen que la televisió pública espanyola pugui girar full aviat al trienni negre de Sánchez.

Els diferents sistemes d’elecció del president

Majoria absoluta

Des del 2012 n’hi havia prou amb la majoria absoluta del Congrés per escollir el president de RTVE. Ara això es revertirà.

Majoria qualificada

La iniciativa del PSOE, que té el suport de tots els partits, marca que cal el sí al candidat a presidir RTVE de dos terços de la cambra, 234 diputats d’un total de 350.

Suport de quatre grups

Si el PP bloquegés el candidat en aquesta votació, el PSOE proposa que n’hi hagi una altra en 15 dies i que tingui el suport d’almenys 4 dels 7 grups parlamentaris.