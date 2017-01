Ganivetades des d'Albacete per menystenir Puigdemont

Titular afilat de La Razón per menystenir la conferència de Puigdemont a Brusel·les: " Ganivets d'Albacete vs. independencia". No es preocupin, no és que Puigdemont tingués un incident amb un manxec armat a la sortida, és que el rotatiu necessitava agafar-se a alguna cosa per a explicar que havia estat un fracàs. I què millor que un president autonòmic obedient i ben pentinat com Emiliano García-Page i la seva reunió amb el vicepresident del Parlament europeu per parlar del ganivet d'Albacete?

També El Mundo es fixa en el manxec (el president, no el formatge). Compara la "plantada" al català amb la nodrida representació que havia de rebre García-Page . No s'enganyin: un parell de reunions que no passaran a la història de l'eurocambra, però s'ha de donar la imatge que, mentre a un li fan al buit, per rebre l'altre hi ha ganivetades.

Amics, afins i saludats

Tampoc cal anar a Madrid per veure equilibris. La Vanguardia sembla Podem, que discrepa amb ella mateixa: hi dedica un espai minso a portada i dóna el títol principal a una trobada entre el conseller Mundó i el fiscal general de l'Estat. A l'interior, en canvi, ampli desplegament per la conferència i ni una pàgina sencera per la reunió de Mundó.

El Periódico fa un titular en doble direcció: "SOS a Europa". Resumeix bé el missatge de la conferència, però un malpensat, amb la fotografía (primeríssim pla del Govern a l'avió, Puigdemont amb cara d'espantat) pot arribar a la conclusió que el procés s'estimba.

I si s'ha de dir que la sala del Parlament era plena, compte: eren "afins" ( El Periódico) o "amics" ( El Español) de Puigdemont. Sort que no van trobar-hi cap forà, si no són capaços de dir que Puigdemont els va fer entrar a punta de ganivet. D'Albacete, esclar.