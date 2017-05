La HBO anuncia 'The new pope', segona sèrie de Paolo Sorrentino

La cadena per cable HBO ha anunciat avui la producció de The new Pope, nova sèrie creada i dirigida per Paolo Sorrentino, guanyador de l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per La gran belleza. Aquesta serà la segona ficció del director italià per a la televisió, després de l'estrena The young Pope a finals de 2016. La sèrie, protagonitzada per Jude Law, retrata la vida d'un Papa fictici atípic: no només és més jove que la majoria, sinó que té un seguit d'idees reaccionàries i properes a l'obscurantisme.

Segons ha informat el canal, la nova sèrie es començarà a rodar a finals de l'any vinent a Itàlia i Paolo Sorrentino i Umberto Contarello ja estan treballant en el guió. De moment, només han avançat que, com ja passa a The young Pope, la sèrie estarà ambientada en el món del papat contemporani. Tot i les similituds, les dues ficcions no compartiran repartiment i properament s'iniciarà un càsting per seleccionar l'actor que haurà de donar vida al nou Papa.

La nova sèrie estarà produïda estarà coproduïda per Mediapro, que també va participar a The young pope