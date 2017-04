HBO estrena 'Guerrilla' en un mes ple de sèries de ficció

La HBO estrena aquest divendres Guerrilla, una sèrie ambientada al Londres dels anys setanta que mostra la revolució social del black power. La protagonitzen una parella d’activistes, el Marcus i la Jas (interpretats per Babou Ceesay i Freida Pinto), que descobreixen l’existència de l’organització de contraintel·ligència Black Power Desk, que té l’objectiu d’erradicar qualsevol forma d’activisme entre la població negra.

Guerrilla, coproduïda per Idris Elba -que també hi apareix interpretant un activista alternatiu- i John Ridley, no és l’única sèrie que estrena la HBO aquest mes. La plataforma aposta fort per la ficció i a partir de la setmana que ve també s’hi podran veure The white princess, la seqüela de The white queen, i Famous in love, un drama que ens transporta a l’interior de Hollywood.A més, l’oferta també inclou sèries que ja són marca de la casa, com la sisena temporada de Veep, que torna dilluns vinent.