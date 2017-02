Jason Biggs prepara una nova comèdia per a la cadena ABC

Tres anys després de desaparèixer d’ Orange is the new black, Jason Biggs prepara el seu retorn a la pantalla de televisió. L’actor nord-americà protagonitza el pilot de Charlie Foxtrot, una comèdia que, si acaba rebent el vistiplau de la cadena, s’estrenarà durant els pròxims mesos a l’ABC. Segons el portal Deadline, Biggs es posarà a la pell del capità Charlie Taylor, un dentista “prudent i encantador” que treballa en una caserna de l’exèrcit i que promet al seu germà que es farà càrrec de la seva nòvia “impulsiva” i dels seus dos fills adolescents i rebels durant el temps que ell passi desplaçat a l’Iraq. El títol de la ficció, una expressió de l’argot militar per referir-se a un desastre absolut, ja anticipa que les situacions en què es trobarà el protagonista no seran precisament fàcils de gestionar.

Biggs, que es va donar a conèixer gràcies a la saga cinematogràfica American Pie, va participar en les dues primeres temporades d’ Orange is the new black donant vida a Larry Bloom, el promès de la protagonista, Piper Chapman ( Taylor Schilling). L’any 2014 va abandonar la sèrie i des de llavors ha fet aparicions puntuals a la televisió.