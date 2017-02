Lady Gaga i els borinots

Durant la retransmissió de la Super Bowl es va emetre gairebé una hora de publicitat, a raó de cinc milions de dòlars per anunci, el doble del que costaven fa 10 anys. De fet, el 25% dels espectadors consideren que els anuncis són el més interessant del partit. I no és estrany, vista la qualitat d’algunes produccions, com l’espot de Budweiser que recorda oportunament que els fundadors de l’emblemàtica cervesera -per cert, ara de propietat belga/brasilera- eren immigrants. Ara bé, l’anunci més elaborat de diumenge no va ser concebut per ser vist en una pantalla, sinó al cel. Hi actuaven 300 drons com a teló de fons a l’inici de l’actuació de Lady Gaga al descans del partit. Mentre l’artista cantava al punt més alt de l’estadi, els borinots digitals anaven dibuixant darrere seu diverses figures lluminoses, fins a acabar en una bandera dels EUA. Si no van seguir Gaga quan es va llançar al buit per seguir cantant a peu de pista és perquè l’acció no passava en directe: la seqüència havia sigut rodada dies abans al mateix lloc per esquivar la prohibició de fer volar drons per sobre d’un estadi amb desenes de milers d’espectadors. També aleshores es va rodar un altre fragment en què el logotip de Pepsi, patrocinador de l’espectacle, es transformava en el d’Intel, proveïdor de tot el dispositiu tecnològic.

Els 300 drons són part de l’esquadró Shooting Star d’Intel, que amb 500 aparells volant simultàniament de manera sincronitzada ostenta el rècord mundial d’aquesta categoria i fa unes setmanes va desplegar el seu espectacle al parc Disney World. Són quadrats, d’uns 30 centímetres, pesen menys de 250 grams, la bateria els dura mitja hora i porten leds que permeten 4.000 milions de combinacions de colors. Els gestiona una divisió d’Intel encarregada de crear aplicacions i serveis que generin demanda de capacitat de processament de dades i, per tant, dels xips de l’empresa. Lady Gaga ja va col·laborar amb ells als Grammy de l’any passat. A veure si ens porta alguna cosa semblant al setembre a Barcelona.