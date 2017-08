Londres per a seriòfils viatgers

Barreja de classicisme i modernitat, Londres competeix amb Nova York per ser una de les ciutats més immortalitzades a la televisió. És un escenari camaleònic: tant pot servir com a teló de fons per a telenovel·les sobre les classes treballadores -Broadway Market, ara terreny hipster, va inspirar el paisatge urbà de Gent del barri - com acollir aventures fantàstiques.

A BORD D’UNA NAU ESPACIAL

'Doctor Who' és un dels emblemes de la cultura pop britànica. L’extraterrestre amb forma d’humà viatja a través del temps gràcies a la TARDIS, una nau que adopta l’aparença d’una cabina de policia dels anys cinquanta. Només en queda una a Londres i és al 236d’Earls CtRd, just al davant de l’estació de metro.

D’un símbol del passat a un del present: l’edifici Shard, el més alt de la ciutat, té un paper estel·lar en una de les aventures de l’onzè doctor, interpretat per Matt Smith. Amb l’ajuda d’una moto equipada amb un sistema antigravetat, el doctor arriba fins a la punta del gratacel per enfrontar-se a Miss Kitzel.

TRADICIÓ ‘ROYAL’

De la mà de l’actor Matt Smith es pot fer un salt a 'The crown', el drama de Netflix que ha aconseguit que fins i tot els republicans més recalcitrants flaquegin en els seus principis i es deixin seduir per la vida i miracles de Lilibeth, o el que és el mateix, la reina Isabel II. Reviure el Londres tradicional dels Windsor és força senzill, ja que la sèrie ha utilitzat moltes localitzacions reals. Tot i així, ni el pressupost més alt del món -és el segon projecte més car de la plataforma-és capaç d’aconseguir que el Palau de Buckingham obri les portes a un rodatge. Per recrear-lo, Netflix es va haver de “conformar” amb Lancaster House, una mansió neoclàssica situada al West End londinenc. No és una estratègia nova: 'Downton Abbey' també la va fer servir com a decorat per simular els interiors del palau reial en l’especial nadalenc del 2013 en què la Rose era presentada en societat.

540x306 TheCrown / Netflix TheCrown / Netflix

No gaire lluny hi ha una altra localització amb solera, Eltham Palace, un edifici que transporta el visitant als anys 30. Pel nom és probable que els espectadors no el recordin, però els creadors de la sèrie el van utilitzar per recrear diversos escenaris: l’edifici del govern de les Bermudes, el creuer Queen Mary i les habitacions de la reina en el iot reial. A més, l’entrada de l’edifici -un exemple espectacular d’ art déco i disseny suec- es transforma en l’estudi de Norman Hartnell, el modista de la reina Isabel II.

Un recorregut seriòfil i aristocràtic per Londres també ha d’incloure The Criterion, l’opulent restaurant a prop de Picadilly Circus on es troben Lady Edith i el seu amant, Michael Gregson, a Downton Abbey. La parella té bon gust quan es tracta d’escollir llocs per menjar: també van sovint a Rules, el restaurant més antic de la ciutat, fundat l’any 1798, tal com rememora la jove quan visita l’establiment amb el seu cunyat Tom.

540x306 Lady Edith i Tom al restaurant Rules / ITV Lady Edith i Tom al restaurant Rules / ITV

CRIMS ENTRE BOIRES

El clima plujós londinenc és favorable a personatges amb tendència a la melangia, de caràcter complicat. Dos dels exemples paradigmàtics d’éssers emboirats i torturats són el detectiu Sherlock Holmes i l’investigador John Luther, acostumats a veure una ciutat molt més fosca i tèrbola que la que coneixen la Lilibeth de 'The crown' i els Crawley de 'Downton Abbey'.

L’adreça de casa de Sherlock Holmes no és cap secret: el 221B de Baker Street. Però abans de caure en el parany de visitar el museu que hi ha allà, val la pena recordar que la sèrie protagonitzada per Benedict Cumberbatch fa servir la façana del 187 North Gower Street per ficcionar l’apartament que el detectiu comparteix amb el seu company Watson. Just al costat de la porta d’entrada hi ha l’Speedy’s Cafe, una de les imatges més icòniques de 'Sherlock'. Més enllà de fer el tafaner des de la façana, s’hi pot entrar i demanar el sandvitx batejat amb el nom del famós detectiu. La ruta no és completa si no es passa per l’hospital St. Bart’s, el lloc on es coneixen Sherlock i el doctor Watson a la sèrie de la BBC.

Les desventures de 'Luther' , de la qual s’està preparant una cinquena temporada, passen just al costat oposat del riu Tàmesi que les de Sherlock. L’edifici que aparenta ser l’estació de policia on treballa l’investigador encarnat per Idris Elba és al 144 de Southwark Street. Per passar d’una riba a l’altra es pot fer servir qualsevol dels més de 30 ponts que uneixen totes dues bandes. Dos d’ells -el de Blackfriars i el de Southwark- tenen una important presència en aquest thriller psicològic, ja que és on es troben l’investigador i la psicòpata Alice Morgan per tenir intercanvis verbals força inquietants. Per acabar la visita amb un punt espiritual es pot anar a St. Giles Cripplegate, on aquesta parella impossible acaba reconeixent que, malgrat la realitat sembli contradir-ho, l’amor existeix.

540x306 Luther i Alice al pont de Southwarck / BBC Luther i Alice al pont de Southwarck / BBC